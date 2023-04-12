Имеет долгосрочные последствия для здоровья: в чем опасность возрождения тренда «нулевой размер» в моде

Неужели нулевой размер снова в моде? Когда-то мы уже переживали это, и этот опыт не был лучшим. Подтверждением возобновления трен следует считать отсутствие разнообразия размеров одежды на показах мод. Модные лейблы представляли одежду самых разных размеров в течение года или двух, но теперь они снова вернулись к «голодным играм».

Модные лейблы снова вернулись к тому, что модели демонстрировали одежду одного размера, а сами девушки красовались на подиуме с выступающими ключицами и острыми скулами.

Истоки тренда

Тенденция, когда бренды продвигали одежду нулевого размера в качестве идеала, началась еще в начале двухтысячных годов. Эта тенденция снова дала о себе знать в 2010 году, и теперь она снова вернулась.

Тогда и сейчас модели на подиумах отличались своим скелетообразным телосложением. Люди даже отмечали, что модели были настолько худыми, что были похожи на беспризорниц. Однако недавно стало известно, что все эти модели упоминали, что они сталкивались с давлением со стороны организаторов, которые требовали от них худого телосложения и выступали за единый стандарт красоты в индустрии моды.

Критика

Хорошей новостью является то, что идеалы нулевого размера все же подверглись критике за пропаганду нереалистичного и нездорового тела, а также образа жизни, который нельзя назвать правильным. Когда возникла волна критики, это подтолкнуло бренды создавать одежду для разных размеров.

Похоже, сейчас самое время взглянуть на индустрию моды критично и спросить, почему считается ненормальным иметь уникальную фигуру в эпоху принятия тела. Идеализации тела нулевого размера как стандарта красоты признается тенденцией, которая представляет опасность для здоровья.

Опасно не только для физического здоровья

Новая тенденция, которая пропагандирует идею того, что худоба является единственно приемлемым типом телосложения, может привести к ряду негативных последствий не только для физического, но и психического здоровья женщин. Одной из главных опасностей тренда нулевого размера выступает то, что он может способствовать развитию расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и булимия.

Когда женщины видят изображения с моделями неестественных форм, они могут испытывать давление, направленное на достижение этого идеала, даже если это означает ограничение потребления пищи до опасных уровней или внедрение вредных привычек в жизнь, чтобы похудеть. Это может иметь серьезные и долгосрочные последствия для здоровья, включая недоедание, а также повреждение органов. В дополнение к физическим рискам, тенденция нулевого размера может оказать негативное влияние на целые поколения.

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Несоответствие идеалу

У многих женщин, которые испытывают давление в том, чтобы соответствовать навязанным идеалам, может развиваться низкая самооценка и негативное представление о собственном теле. Эти состояния могут приводить к затяжным депрессиям и беспокойствам. Женщины могут чувствовать, что они недостаточно хороши или не вписываются в стандарты, потому как не похожи на женщин, которые представляются средствами массовой информации.

Важно помнить, что женщины бывают всех форм и размеров, и нет ни одного идеального типа телосложения, к которому все должны стремиться. Пропаганда одного типа телосложения как единственно приемлемого стандарта красоты вредна и нереалистична.

Празднование разнообразия

Современное общество должно прийти к тому, что разнообразие фигур будет поощряться. Люди должны учиться любить и принимать свои тела такими, какие они есть. Это может повысить самооценку, улучшить психологическое здоровье и создать более позитивный образ тела в целом.

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Вместо этого, каждые 10 лет мы сталкиваемся с тем, что тенденция нулевого размера возрождается, и вокруг этой темы возникает множество мнений, которые сталкиваются друг с другом.

Сложные «взаимоотношения» с телом

Сегодня тема отношений с собственным телом остается довольно сложной. Когда были сняты ограничения, связанные с пандемией, возрос спрос на фитнес, но возросло и количество расстройств пищевого поведения. В группе риска оказались девочки-подростки.

С одной стороны, они слышали о том, что нужно учиться принимать себя, но с другой стороны они видели блогеров и звезд, которые находятся в постоянном поиске способов похудения, используют всевозможные добавки, лекарства и уколы, чтобы выглядеть идеально. И даже если они не достигают этих результатов, фотографии в интернете говорят об обратном: фотошоп делает свое дело, и люди видят, насколько они не соответствуют гламурным картинкам.

Сегодня даже существует культура, которая пропагандирует экстремальную потерю веса, а ведь такой подход к похудению является очень опасным для здоровья. Руководствоваться в этом вопросе информацией из социальных сетей не стоит, ведь инфлюенсеры обычно не имеют медицинского образования и просто делятся собственными лайфхаками по снижению веса. Часто эти способы являются не только неэффективными, но и опасными.