Наносить солнцезащитный крем нужно каждые два часа: как сделать это посреди дня, не испортив макияж

Защита кожи от вредных ультрафиолетовых лучей – одна из самых важных задач, которые вы можете выполнить, чтобы сохранить ее молодой и упругой. Воздействие ультрафиолета может вызвать фотостарение, которое является преждевременным. Это приводит к появлению морщин, пигментных пятен, снижению эластичности и повреждению капилляров.

Чтобы сохранить кожу защищенной, а также обеспечить ее молодость и сияние, важно пользоваться солнцезащитным кремом каждый день, особенно летом и на солнце. Повторно наносить солнцезащитный крем необходимо каждые 2 часа, когда вы находитесь на улице и подвергаетесь воздействию прямых солнечных лучей.

Но, если вы ежедневно наносите макияж, вероятно, не хотите, чтобы он оказался и испорчен после нанесения крема. Неправильное нанесение солнцезащитного крема поверх макияжа может привести к образованию липкого беспорядка на лице. В связи с этим важно поинтересоваться, как наносить защиту, не нарушая макияж.

Начните с прочной основы

Лучший способ совместить солнцезащитный крем и макияж – это нанести прочную основу из солнцезащитного крема перед нанесением любого макияжа. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, чтобы защитить себя и создать барьер для ультрафиолета. При этом вам не придется беспокоиться о необходимости повторного нанесения солнцезащитного крема. Попробуйте создать максимально прочную базу, а в течение дня защищайте лицо от попадания прямых солнечных лучей, ведь в противном случае образование кожного сала ослабит солнцезащитный эффект.

Летом рекомендуется выбирать средства с защитой от SPF 30, что позволяет обеспечить фильтрацию до 97% ультрафиолетовых лучей. Когда вы ищете новый солнцезащитный крем, обратите внимание на тот, что имеет маркировку «защита широкого спектра действия».

Используйте солнцезащитное средство в виде пудры

Если вы беспокоитесь о том, что солнцезащитный крем имеет слишком жирную основу, следует выбрать специальную защитную пудру. Ее можно наносить поверх макияжа, что защитит кожу, которая не будет выглядеть жирной.

Поскольку солнцезащитный крем теряет свою способность к защите уже через несколько часов, следует обратить внимание на порошкообразные основы, которые позволяют получить легкое матовое покрытие. Обязательно высушите кисточку перед использованием, особенно если кожа выделила некоторое количество жира.

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Наносите спонжем

Для того чтобы ваш макияж не пострадал, следует использовать некоторые лайфхаки. Среди них следует выделить метод нанесения губкой, которая позволит обеспечить равномерное нанесение. Поверх можно нанести еще и солнцезащитный лосьон. В качестве альтернативного решения можно использовать пуховку, которая не впитывает слишком много солнцезащитного крема, а значит, вы не перерасходуете средство.

Завершите нанесение закрепляющим спреем

Когда вы закончите наносить макияж, следует распылить спрей с фиксирующими свойствами. Некоторые такие продукты тоже обладают солнцезащитными характеристиками, создавая дополнительный барьер для ультрафиолета. Такие спреи легко использовать для повторного нанесения. Подобные продукты еще и способны освежить лицо в летнюю жару.

Используйте тональный солнцезащитный крем

Таким образом можно убить двух зайцев: нанести макияж и защитить кожу от ультрафиолета. Сегодня множество тональных средств, которые имеют разный уровень солнцезащиты. В зависимости от ваших потребностей, вы можете приобрести более плотную основу или ВВ-крем, который тоже позволяет затонировать лицо, но создает на коже еле заметную базу, которая, однако, защищает от солнца. Даже если вам нужно будет обновить защиту от солнца, вы можете попробовать нанести еще один слой ВВ-крема. Предварительно можно очистить лицо салфеткой для снятия макияжа.

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Используйте минеральную косметику

Она изготавливается из измельченных минералов. Среди основных преимуществ таких продуктов – солнцезащитные свойства. Минералы обладают фотоотталкивающим эффектом. Такая косметика может иметь индекс SPF 50, которого будет достаточно для солнечных регионов.

Например, если вы нанесете минеральную пудру поверх солнцезащитного крема, усилите защиту и создадите барьер на тех участках кожи, которые могли пропустить во время нанесения солнцезащитного средства. Такая косметика имеет еще одно преимущество – она обладает успокаивающим действием и устраняет излишки кожного сала, что бывает просто необходимо во время летнего сезона.

Важно отметить, что использование нескольких продуктов с солнцезащитными характеристиками не позволяют плюсовать SPF. Так, если вы нанесли крем с SPF 15 и пудру с SPF 30, то вы не получите SPF 45. У вас будет защита на уровне SPF 30.

Используйте солнцезащитный крем правильно

Даже если вы боитесь испортить макияж, но в какой-то момент жаркого дня понимаете, что готовы поступиться красотой и не хотите сгореть, наносить солнцезащитный крем поверх косметической базы нельзя.

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Такие барьерные средства должны наноситься на чистую кожу перед созданием макияжа. А вот если вы хотите защититься еще и в течение дня, нанеся средство на декоративную косметику, можно использовать только мисты и спреи. Чтобы средство работало, следует обратить внимание на составы с оксидом цинка и диоксидом титана. Они не способствуют раздражению кожи, отражают ультрафиолет и работают по принципу маски.

Используйте водостойкие средства

Если вы боитесь наносить даже солнцезащитную пудру на свой макияж ввиду того, что он может «поплыть», следует обратить внимание на водостойкие варианты. Они отличаются тем, что впитывают влагу и кожное сало, оставаясь в первозданном виде длительное время.

Такие средства способны продержаться даже весь день и не забивают поры. Даже если вам кажется, что кожа стала жирной, и солнцезащитный барьер требует обновления, вы можете нанести такой компактный порошок в виде солнцезащитной пудры еще раз. Только нужно брать с собой не только пудру, но еще и кисточку или спонжик, которым будет удобно распределить средство. Предварительно можно промокнуть кожу матирующей салфеткой, чтобы солнцезащитная пудра не скаталась и не легла неравномерно.