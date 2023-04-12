SRF – чтобы не портить отношения с Россией, Болгария помогает Украине оружием тайком

Болгария тайком, через третьи страны, помогала Украине оружием и боеприпасами — чтобы не портить отношения с Россией, пишет швейцарский телеканал SRF. У Болгарии традиционно тесные связи с Москвой, но в то же время в стране присутствует сильная оружейная промышленность, выпускающая продукцию советского образца, — и ей украинский конфликт идёт только на пользу, хотя официально об этом никто не говорит.



АР

Болгария, маленькая страна на юго-востоке Европы, в кои-то веки добилась успеха, по крайней мере в мире СМИ, отмечает швейцарский телеканал SRF. «Болгария — страна, которая тайно спасла Украину», — так писали немецкие СМИ.

Как поясняет швейцарский телеканал, за этим скрывается история о тайных поставках оружия: в прошлом году правительство Болгарии отправило большое количество боеприпасов в Польшу и Румынию. Оттуда груз опосредованно, как и планировалось с самого начала, отправился на Украину. То есть это было сделано скрытно.

Большая часть болгарских политиков не хочет помогать Украине оружием, потому что не хочет разрывать связи с Россией. Связи, которые установились, ещё когда русские освободили Болгарию от турок, напоминает SRF.

Утверждать, что Болгария «спасла» Украину, — это, вероятно, чересчур. Однако Болгария действительно может многое сделать для Украины, отмечает швейцарский телеканал. У Болгарии есть сильная оружейная промышленность, она производит оружие по советским стандартам. Это именно то, что нужно Украине.

Но в прошлом году правительство распалось. В рамках переходного правительства Никола Стоянов сейчас временно является министром экономики и, соответственно, отвечает за оружейную промышленность. «Всё, что мы могли дать Украине, мы уже дали», — уверяет он. Более того, по его словам, он ничего не знает о соглашениях о поставках оружия. Болгария не произвела ни одного боеприпаса для Украины за всё время его пребывания в должности.

Киеву помогали только военным оборудованием, в котором Болгария не нуждается. «То, что производит наша оружейная промышленность, не идёт на Украину», — подчеркнул Никола Стоянов. Продукция идёт примерно в 50 других стран. Весь мир сейчас перевооружается, поэтому дела на болгарских оружейных заводах идут так хорошо.

При этом открытым, по версии SRF, остаётся вопрос о том, не слишком ли много внимания Болгария уделяет России. «Политически, возможно, — говорит министр экономики Стоянов. — Но я не политик. Традиционно РФ всегда — или всегда была — здесь сильно представлена».

Сейчас Болгария во многих отношениях движется в сторону Запада. В области электроэнергии и газа этой зимой она стала независимой от России. Далее последует нефтяной сектор.

Кроме того, страна хочет с помощью Европы производить западное оружие и боеприпасы и переделывать их под стандарты западного оборонного альянса НАТО. Евросоюз, скорее всего, поможет большими деньгами. Болгария, вероятно, продолжит отправлять оружие на Украину через другие страны, даже если министр не подтвердит этого, подозревает SRF.

Можно предполагать, что РФ не нравится движение Болгарии на запад. В Болгарии то и дело сгорают склады оружия; в прошлом году пожар в Министерстве внутренних дел уничтожил документы по этому вопросу. Естественно, возникают подозрения, что за этим стоит Россия. Однако болгарская судебная система, похоже, пока не собирается серьёзно расследовать этот вопрос, продолжает швейцарский телеканал.

В Сопоте, у подножия Балканских гор, проживает 10 тыс. человек, около 6 тыс. работают на государственном оружейном заводе. Один из них является секретным. Доступ за входные ворота с флагом запрещён.

Заводские автобусы постоянно подбирают одних людей и высаживают других. На остановке сидит женщина: «Я знаю, что работники оружейного завода на Пасху получают практически дополнительную месячную зарплату. Многие здесь сегодня живут лучше».

В соседнем кафе курить запрещено. Но мужчина внутри всё равно курит. Он носит форму и охраняет оружейный завод. «Моя смена вот-вот начнётся. Я работаю там уже два года, за это время моя зарплата удвоилась», — сообщил он. Связано ли это с тем, что дела идут так хорошо благодаря конфликту на Украине? Он ничего об этом не знает. Этот человек поклялся хранить тайну, как и все остальные, он может потерять работу, если расскажет слишком много.

В маленьком магазинчике женщина всё-таки заговорила — после того как убедилась, что её не снимают на камеру, пишет корреспондент SRF. «Заработную плату повысили только из-за конфликта на Украине», — считает женщина. По её словам, только поэтому дела идут хорошо; никому больше не нужно столько советских боеприпасов.

Вообще-то она на пенсии, но её вернули, заводу срочно нужны сотрудники. «Для меня эти поставки — это неправильно. Я не хочу войны». По её словам, за всем этим стоят США. Она чувствует угрызения совести и немедленно прекратила бы работу, если бы это означало, что она может остановить войну. «Но я не хочу голодать», — также признаёт она. Между тем, её пенсии в 500 франков в месяц недостаточно.

На улице корреспондент SRF спросил двух молодых людей, полезна ли оружейная промышленность для их города. «Да», — ответил один. «Нет», — заявил другой. Так выглядит расколотая страна, заключает швейцарский телеканал.