Полиция накрыла огонь

ОМОН впервые сорвал традиционный пасхальный ритуал зажжения священного огня у католического храма на Невском проспекте в Петербурге.



Полицейский в Петербурге прервал обряд католической Пасхи. Фото: SOTA

С точки зрения городского закона, который почему-то решили применять только в этом году, полиция, возможно, права. Но по-человечески ситуация дикая. Верующие обид не держат. Однако надеются, что так вышло в первый и последний раз, и лишь из-за того, что 2 апреля в центре Северной столицы произошел теракт, и теперь в городе усилены меры безопасности.

Инцидент между петербургскими католиками и полицейскими произошел вечером 8 апреля во дворе католической базилики Святой Екатерины на Невском проспекте. Богослужение Навечерия Пасхи (католики в этом году встречали один из главных христианских праздников в ночь на 9 апреля) традиционно начинается с благословения огня и зажжения пасхальных свеч вне стен храма. Перед началом этого священного обряда к верующим, собравшимся возле базилики, внезапно подошли бойцы ОМОНа, которые сейчас ежедневно патрулируют город (после взрыва в кафе на Университетской абережной силовиков на улицах Петербурга стало заметно больше).

— Они спросили, что здесь происходит, имеем ли мы разрешение на разведение огня? — сказал в интервью «Новой» настоятель католического храма отец Павел.

— Я объяснил, что такого разрешения с нас никогда не требовали, мы это (зажжение священного огня. — Н. П.) делаем ежегодно, накануне Пасхи, начиная с 1992 года — с момента открытия базилики Святой Екатерины в Петербурге. Омоновцы уточнили: «Специально на этот год разрешение есть?» Я ответил: «Нет». Тогда они куда-то позвонили. Подъехал наряд полиции, и в очень корректной форме нам запретили разведение огня.

По словам прихожан, маленький, а не огромный костер на металлическом выносе, на площадке перед храмом Святой Екатерины, даже не оставляющий следов, никогда прежде ни у кого не вызывал вопросов. Пожарные много лет назад обязали верующих на всякий случай при проведении ритуала иметь под рукой запас воды. С тех пор вода всегда рядом есть.

— Но этот «всякий случай» — абсолютно теоретический, — подчеркивает отец Павел. — Когда слышишь о том, что от нашего огня есть опасность возникновения пожара, то улыбаешься. Это — очень маленький огонь. От него никакой угрозы пожара нет. Вокруг костра всегда тесно стоят прихожане, поэтому пламя никуда не разойдется. Огонь освящается, от него зажигаются пасхальные свечи, и его сразу гасят. Весь обряд занимает от силы десять минут! Но полицейские нам сказали: «Нет, абсолютно нельзя. Нет разрешения». Не было никакого насилия, никаких оскорбительных слов со стороны правоохранителей. Но было немножко неприятно, немножко обидно и мне, и прихожанам.

— Правоохранители не дали возможности начать светильничное богослужение вне храма, — прокомментировал «Новой» Николай Дубинин, вспомогательный епископ Архиепархии Католической церкви в Петербурге. — В итоге прихожане были вынуждены найти какой-то другой выход, и они его нашли: вместо костра зажгли свечу. Ритуал все равно удалось соблюсти. Литургия Навечерия Пасхи прошла при большом стечении верующих и гостей и завершилась около полуночи.

В Архиепархии Католической церкви в Петербурге признают, что действительно официально в этом году не уведомляли городские власти о намерении зажечь священный огонь. Поскольку и без такого уведомления все предыдущие годы аналогичный ритуал проводили без каких-либо препятствий и нареканий, в отличие от иных обрядов.

— После обряда зажжения огня обычно совершается Крестный ход вокруг храма. С просьбой разрешить нам Крестный ход мы ранее обращались в администрацию Петербурга. Нам всегда отказывали в этом, и мы в итоге перестали просить. Может, все было бы нормально, если бы мы в этом году подали уведомление о зажжении огня? — предполагает отец Павел. — Может, стоило учесть, что из-за взрыва в кафе будет повышенное внимание ко всему происходящему в центре города?

В петербургском полицейском Главке «Новой» подтвердили, что после теракта 2 апреля в Северной столице действительно усилили меры безопасности. Однако отметили, что претензии к верующим никак не связаны с антитеррористическими мероприятиями.

— Эти требования исходят не от полиции. Много лет существует городской закон, согласно которому разводить костры в Петербурге, тем более — в центре города, запрещено, — объяснил «Новой» Вячеслав Степченко, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. — Честно говоря, меня удивляет, что в прошлые годы верующие это делали, никого не уведомляя. Если они совершали правонарушение и их при этом не ловили и не наказывали, то им просто повезло. Попробуйте пожарить шашлык возле дома — получите штраф.

— Если закон так ограничивает возможности, то что же нам делать? — отреагировал на разъяснения полиции отец Павел. — В следующем году мы заранее попросим разрешение на зажжение священного огня и все-таки его получим.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты»,

Петербург

—