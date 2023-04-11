Разделите искушение на порции: какие пищевые привычки помогают похудеть

Если ваша цель – снижение веса, недостаточно просто сесть на диету. Нужно полностью изменить культуру питания. Чтобы похудеть, вы должны выработать у себя несколько эффективных пищевых привычек, с которыми вы всегда будете стройны и привлекательны.

Разделите искушение на порции и заморозьте

Большинство продуктов имеют очень ограниченный срок годности. Естественно, не хочется их выбрасывать, из-за чего люди стремятся побыстрее все доесть. Конечно, это приводит к перееданию. Самое время вспомнить, что заморозка продлевает срок годности продуктов.

Когда вы покупаете что-то вкусненькое с ограниченным сроком годности (например, мясную продукцию), вы должны сразу разделить это на порционные кусочки и отправить в морозилку. Таким образом вы больше не будете переживать о том, что еда пропадет.

К тому же, чтобы полакомиться таким продуктом, потребуется время на разморозку и разогрев. То есть, это хорошая защита от импульсивных перееданий.

Записывайте то, что вы едите

Частой причиной переедания является хаотичность питания. Люди худеют в два раза быстрее, если заранее составляют меню в письменном виде на всю неделю (или хотя бы на пару дней вперед). Таким образом вы будете терять вес в два раза быстрее, потому что у вас всегда будет питательная еда, вы не вынуждены будете перекусывать чем-то калорийным.

Используйте емкость с распылителем для масла

Масло – необходимый элемент здорового рациона. Но порой люди добавляют его в еду слишком много, что идет во вред. Чтобы избежать этого, рекомендуется перелить растительное масло в емкость с распылителем. Так его потребление будет минимальным.

Наполните половину своей тарелки овощами

Чтобы похудеть и удержать результат, важно, чтобы не менее 50 процентов рациона составляли полезные растительные продукты с высоким содержанием клетчатки. Старайтесь, чтобы половина тарелки всегда была занята овощами и зеленью. В идеале они должны быть свежими. А чтобы они были вкуснее, сдабривайте лимонным соком и разными пряностями. Это не только вкусно, но и полезно для пищеварения.

Не забывайте о любимых продуктах

Жесткая диета помогает быстро сбросить вес, но в перспективе все усилия могут сойти на нет. Дело в том, что пои скудном рационе человек чувствует себя обделенным и в какой-то момент срывается, начинает есть больше, чем нужно. Чтобы избежать таких неприятностей, не отказывайтесь от любимых продуктов, даже если они калорийные и вредные. Просто ешьте их понемножку.

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Пейте воду

Достаточно часто люди путают жажду с голодом. Если хочется есть, для начала выпейте стакан воды и проследите за ощущениями. Скорее всего, чувство голода пройдет. Чтобы избегать таких приступов, нужно стараться употреблять больше жидкости в течение дня.

Добавляйте корицу

Натуральная корица – это не просто вкусный, но еще и очень полезный продукт. Она содержит в себе мощные антиоксиданты, которые помогают бороться с токсинами и свободными радикалами, освобождают организм от шлаков. Кроме того, корица обладает легким согревающим эффектом, за счет которого существенно ускоряется пищеварение и процесс обмена веществ.

Жуйте медленно

От момента попадания пищи в желудок до момента, когда мозг получит сигнал о насыщении, проходит некоторое время (как правило, около 10-15 минут). Если вы будете быстро поглощать пищу, то съедите гораздо больше, чем вам нужно. Таким образом, через некоторое время вы почувствуете, что переели. А лишние калории осядут на талии и бедрах.

Возьмите за правило пережевывать пищу медленно. В идеале на каждый кусочек должно приходиться не менее 30 жевательных движений. Таким образом, чувство сытости начнет приходить к вам уже в середине трапезы, и вы съедите гораздо меньше.