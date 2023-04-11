Мнение: Прокляты и убиты

Новояз в ФСБ-государстве

В свое время я писал у себя в ЖЖ о том, насколько коробит новояз российских «силовых репортажей», когда сплошь и рядом в информационных материалах звучит глагол «уничтожены» вместо «убиты». Вот, скажем, запись от 2010 года:

«Уничтожен» или «убит»

Честно говоря, давно коробит меня штамп путинского агитпропа, который успешно навязан всему медийному сообществу России. Я о стандартных сообщениях типа «вчера в перестрелке у села NN уничтоженo (sic!) трое боевиков», или вот «уничтожен организатор теракта в московском метро».

Сначала я грешил на каких-то отдельных журналистов, плохо чувствующих родной язык. Но потом понял, что это даже не просто штамп – это, похоже, ТРЕБОВАНИЕ. О боевиках или террористах нельзя сказать «убиты в перестрелке» или, о ужас, «погибли». Нет – только «уничтожены»!

Уничтожают, как известно, грызунов или тараканов. О людях принято говорить «убиты». Еще про противников на войне можно сказать «уничтожены» – «в ходе наступательных операций уничтожено 300 солдат»… но и то прозвучит как-то не по-людски.

Мне не нравится априорный заряд ненависти и пренебрежения, который исподволь закладывается этими как бы НОВОСТНЫМИ собщениями. В конце концов, «Новости» на то и новости, чтобы быть «над схваткой», вне политики. Не надо бы превращать все сообщения о столкновениях и терактах в «сводки информбюро». Если мне нужна будет пропаганда – я кликну на сайт «Кремлин.ру» или посмотрю Первый канал.

И где, в конце концов, презумпция невиновности? Разве человек автоматически становится боевиком только оттого, что его убили омоновцы или фсб-шники? Я сильно сомневаюсь в этом.

По сути, каждое информагентство или отдельный журналист, тупо повторяющий пресс-релиз насчет «уничтоженных боевиков», расписывается в том, что он не более чем работает пропагандистом «успехов спецслужб».

Людей УБИВАЮТ. А уж уничтожены они, «как бешеные собаки», или «пали жертвой беспредела», или «погибли за свое неправое дело» – это все дело последующих интерпретаций. ФСБ-СМИ надоели (2010)

А тут, листая телеграм-канал отличного журналиста Олега Кашина, наткнулся на его статью – на ту же самую тему. Он написал об этом в Кольте спустя три года, в 2013, причем заголовок почти такой же:

Не «уничтожены», а «убиты»!

ОЛЕГ КАШИН о филологических тонкостях освещения спецопераций

В Подмосковье, в Орехово-Зуеве, на днях стреляли. Первым, как всегда, сообщил «Лайфньюс»: «Поначалу люди приняли происходящее за обычное хулиганство. Увидев во дворе двоих окровавленных мужчин, они позвонили в полицию и сообщили, что неизвестный обстрелял прохожих из окна». Потом оказалось — и не неизвестные, и не прохожие; операция ФСБ, двое убитых и торжественный пресс-релиз о предотвращении теракта в Москве. «Преступники, граждане Российской Федерации, прибыли из афгано-пакистанского региона, где проходили боевую подготовку и готовились к совершению теракта».

Не «уничтожены», а «убиты»!

Что это может значить? Да все что угодно. Может, действительно террористы. Может, случайные люди. Или не случайные — мы примерно знаем, какова цена заявлениям об «уничтоженных террористах» на Кавказе, и никто не даст гарантии, что в Подмосковье эта цена как-то принципиально выше. Кстати, нигде ведь не пишут, из какого региона были спецназовцы в Орехово-Зуеве — у нас ведь и в этом смысле всякое бывает, и межчеченскими перестрелками в центре Москвы нас не удивишь, как не удивишь и тем, что в тех перестрелках, как правило, у обеих сторон есть вполне нефальшивые чекистско-полицейские корочки. Когда мы видим в новостях, что в Ингушетии силовики ошиблись домом и убили трех случайных людей, мы этому вообще не удивляемся. На Кавказе они ошибаются домами — кто сказал, что не могут ошибиться в Подмосковье?

Если бы мы верили каждому заявлению российских силовиков, мы бы жили если и не в другой стране, то, по крайней мере, в другом информационном пространстве. Просто представьте себе эти заголовки:

— Продолжается суд над участниками массовых беспорядков, избивавших полицейских на Болотной в мае 2012 года;

— В Кирове судят отставного советника губернатора, замешанного в коррупционных махинациях с лесом;

— Еще одна НКО оказалась иностранным агентом, занимающимся политической деятельностью.

Кто сможет точно, до цифр после запятой, сравнить риск погибнуть в теракте или в ментовке типа казанской?

Ну и так далее; я ведь даже сейчас ничего особенного не выдумываю — такие заголовки у нас есть, они часто встречаются в понятно каких СМИ, и мы с вами им, конечно, не верим. Но как только в заголовке появляется магическое слово «террорист», сразу почему-то куда-то девается естественное критическое отношение к словам тех людей и ведомств, о которых мы вообще не помним, когда они последний раз говорили правду.

И это даже в какой-то мере логично; вспомните, о чем мы мечтали десять и больше лет назад, во времена регулярных терактов в Москве, — об этом и мечтали, никто не возражал против бессудных убийств, никого не пугало слово «спецоперация», а политические комментаторы всерьез дискутировали о том, имеет ли смысл хоронить убитых террористов завернутыми в свиные шкуры. В те времена средний россиянин легко представлял себя на месте жертв терактов, но это было жизнь назад, а за прошедшие годы общество познакомилось со своими силовиками поближе, заглянуло в глаза чудовищ, и теперь — кто сможет точно, до цифр после запятой, сравнить риск погибнуть в теракте или в ментовке типа той казанской?

О случившемся в Орехово-Зуеве мы знаем достоверно две вещи. Во-первых, в перестрелке погибли двое граждан России. Во-вторых, ФСБ заявляет, что убитые были террористами. Больше мы не знаем ничего, более того — у нас нет никаких оснований верить тому, что говорят чекисты. Но почему-то снова и снова журналисты транслируют ничем не подкрепленные слова силовиков с подмоченной репутацией, оперируют словами «боевики», «террористы», «уничтожены». Снова и снова почему-то.

Но вдруг когда-нибудь редактор очередного новостного сайта, получив от государственного агентства пресс-релиз об очередном подвиге силовых структур, сядет его переписывать и вместо «уничтожены» напишет «убиты», а вместо «террористы» — «люди». Впишет в двух местах фразу «как утверждают в ФСБ», а в заголовке вместо «спецоперация» напишет «стрельба».

Ничего сложного и ничего принципиально важного, но когда такое произойдет, я подумаю, что мы действительно живем в другой стране (Кольта, Олег Кашин, 2013)

К чему я об этом вспомнил? Да вот, прочитав Кашина, подумал – до какой же степени в будущем всё пошло в полностью противоположную сторону! Сегодня то, что я в 2010 или Кашин в 2013 воспринимали всё же как аномалию, как кондовый официоз, «ФСБ-СМИ» – в противоположность «нормальным СМИ», которые «мы читаем» – сегодня это вообще всё. Не осталось, по сути, вообще больше никаких, кроме «ФСБ-СМИ». Всё нормальное, с хоть какой-то претензией на человечность, выжжено напалмом (да и сам Кашин в эмиграции и объявлен «иноагентом»).

А слово «убиты», такое ощущение, нынче в принципе не употребляется. Всех доблестные «органы» или уничтожают, или ликвидируют. И никак иначе.