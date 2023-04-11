Смешной хорек-футболист забил гол в стиральную машину – видео

Иногда решение проблемы в том, чтобы просто отпустить ситуацию. Об этом подписчикам ютуб-канала Viralhog напомнил смешной хорек-футболист. Маленький зверек с мячом попал на видео, которое просочилось в Сеть и рассмешило сотни любителей животных.

Забавный непоседа усердно крутил мячик своими коготками на лапках, когда его снимали на камеру. Находился он при этом в барабанном отсеке выключенной стиральной машины и упорно цеплялся за подкинутый хозяином спортивный атрибут.

Сначала хорек тратил уйму времени на царапанье и развороты мяча, будто сражался с воображаемым соперником. Зато когда пушистый спортсмен отпустил игрушку и перестал на нее смотреть, то условно забил гол. Судя по видео, мяч остался лежать в лунке машины, напряжение спало и мордочка хорька умиротворенно преобразилась.

Что бы ни подкидывала жизнь — футбольный мяч, лужу под ногами или горький лимон, не обязательно растрачивать на это свои ресурсы и нервничать, чтобы оставаться счастливым. Смешной хорек-футболист из видео передал важную мысль: иногда лучше забить, чем вертеться как белка в колесе. Особенно, если ты победитель по жизни.