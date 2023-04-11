Фракция без кувалды

Питерские депутаты-«эсеры» вышли из партии, но остались в Законодательном собрании. В чем суть политического скандала.



Сергей Миронов с Евгением Пригожиным. Фото: соцсети

Демарш питерских справедливороссов в Законодательном собрании не повлияет на его работу. А вот для того чтобы оценить отложенный эффект, надо копнуть «вглубь».

5 апреля на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, вице-спикер и лидер фракции «Справедливая РФ — За правду», объявила, что складывает с себя полномочия вице-спикера и выходит из партии. Вместе с ней из партии ушли еще трое членов фракции: Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева (пятый, Михаил Амосов — беспартийный).

«Причина моего решения очень проста, коллеги: я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и по совести. И должна себя чувствовать свободно и уверенно на этом поприще, — пояснила Шишкина, добавив, что «решение родилось не сегодня, мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным» и что «каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию — социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея о социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей».

Впрочем, никто — в том числе и сама Шишкина — не отрицает, что «другой» ее теперь уже бывшая партия стала, когда Сергей Миронов вступил в тесный союз с Евгением Пригожиным, начал фотографироваться с подаренной ему кувалдой и объявил себя «бойцом-вагнеровцем» на парламентском фронте.

Именно тогда, в феврале 2023-го, Шишкина, публично заявив, что не согласна с этим сближением, покинула пост главы петербургских «эсеров», который занимала шесть лет, уступив это место экс-депутату закса и племяннице Миронова Надежде Тихоновой. А теперь, через два месяца, пошла на полный разрыв с партией.

Почему? Чтобы понять это, надо вспомнить предысторию.

Карьера основателя партии, Сергея Миронова, как известно, начиналась в питерском заксе. Он никогда не был оппозиционером, но при этом принадлежал к той части депутатов, которая — по разным причинам — стремилась к тому, чтобы собрание не превратилось в отдел городской администрации, оставаясь относительно независимым органом власти. Да, как бы это ни казалось невероятным сейчас, в ту пору такое было возможным.

К тому времени, как Миронов взлетел в Совет Федерации и получил возможность создать собственную партию (вначале это была Партия жизни, потом уже «Справедливая Россия»), политическая ситуация изменилась — как и его позиция. Но, естественно, формируя партийную ячейку в «своем» городе, Сергей Михайлович делал ставку прежде всего на бывших коллег и единомышленников по заксу.

Поэтому изначально питерское отделение оказалось чуть более либеральным и склонным к фронде, чем «в целом по больнице». Ну и новые люди подтягивались соответствующие… естественно, с поправкой на меняющиеся политические реалии.

В итоге за «Справедливой Россией» в Петербурге закрепилась репутация умеренно оппозиционной партии. Которая не будет идти против губернатора (а тем паче президента страны), но может себе позволить не соглашаться с отдельными решениями и критиковать отдельные действия представителей исполнительной власти.

Перед выборами нынешнего созыва Госдумы (совпадающего с выборами питерского Законодательного собрания) ситуация начала меняться.

Федеральный список «Справедливой России» был усилен «патриотом» Захаром Прилепиным. Что, мягко скажем, не вызвало восторга в питерском отделении партии.

Но от этой инициативы можно было дистанцироваться — в конце концов, непосредственного отношения к городской политике это не имело. А вот дистанцироваться от Евгения Пригожина возможности нет.

Ведь Пригожин находится в конфронтации с губернатором города Александром Бегловым. В основе противостояния лежат бизнес-интересы (собственно, этого никто и не скрывает), но «боевые действия» идут уже «по всей линии фронта», благо поводов для критики хватает. Причем весьма весомых. И сказав «да» такому союзнику, питерские справедливороссы должны войти в этот конфликт на пригожинской стороне.

Но, во-первых, сами они вряд ли готовы перейти от осторожной критики городских властей к конфронтации.

Особенно если учесть, что на выборах губернатора Петербурга в 2019 году упомянутая Надежда Тихонова была допущена к ним в качестве спарринг-партнера, а на выборах 2021 года «эсеры» против губернатора не выступали, зато выставили своих кандидатов в округах против оппонентов Беглова — лидера «яблочников» Бориса Вишневского и бывшего «эсера», баллотировавшегося от «Партии роста», Алексея Ковалева. К тому же муж Марины Шишкиной — главный врач крупной городской больницы, и у городской администрации более чем достаточно возможностей на него воздействовать.

Во-вторых, для нынешнего электората питерских справедливороссов Пригожин значительно менее приемлем, чем Беглов.

Да, к теперешнему градоначальнику претензий вагон, фургон и маленькая тележка. Но яростно критикующий его Пригожин не выглядит умелым хозяйственником, готовым предложить варианты решения наболевших городских проблем. В конце концов, именно он внес в свое время весомый вклад в избрание Беглова губернатором в надежде, что взамен получит зеленый свет для своих бизнес-структур и проектов. Надежда не оправдалась, и именно после этого Евгений Викторович вдруг стал активным градозащитником, борцом за чистоту улиц, ну и далее по тексту. Электорат питерских «эсеров» все это прекрасно понимает.

Да, разумеется, в случае официального объединения «Справедливой России» с пригожинскими структурами у нее появятся новые избиратели. Но это будут другие избиратели — совсем не те, которые голосовали за партию до сих пор. И им потребуются другие кандидаты с совершенно другой повесткой.

Чтобы соответствовать этим требованиям, Шишкиной и ее коллегам пришлось бы не то что переобуться в полете, а переодеться, сменить прическу и имидж. Вряд ли кому-то из них этого хочется.

Иначе говоря, демарш питерских «эсеров» в заксе вполне рационален — Сергей Миронов просто не оставил им другого выбора.

Но теперь ситуация складывается иррациональная: Шишкина заявила, что, несмотря на призыв Миронова, не сложит с себя депутатских полномочий, более того — останется главой фракции, сохраняющей то же название (и изменить его фракция не может), но уже не имеющей никакого отношения к партии и не обязанной выполнять партийную программу и партийные установки. Закон это допускает: член партийной фракции может быть беспартийным. А вот вступить в другую партию ни Шишкина, ни ее коллеги, избранные по списку (Новиков и Менделеева), не смогут: сразу лишатся мандатов. Поэтому «другой политический проект» в ближайшие три года для Шишкиной затруднителен — во всяком случае, это не может быть партия.

Тем не менее уход Шишкиной от «эсеров» понятен — сложнее уход с должности вице-спикера (что называется, никто не заставлял), но сама она считает это «органичной историей».

«Пост накладывает определенные корпоративные обязательства, — объяснила она «Новой газете». — Конечно, определенные возможности он дает, но свобода тоже дает дополнительные возможности. Если я планирую какое-то политическое будущее, то я должна быть максимально свободной».

По ее словам, речь может идти о создании какого-то нового общественно-политического движения. Разумеется, выдвигаться от него в следующее собрание ни Шишкина, ни ее коллеги не смогут. Но, говорит она, в 2012 году, перед выборами в закс предыдущего созыва, она не была членом «Справедливой России», то есть «опыт нахождения вне партии у меня есть».

Дальнейшее же развитие событий зависит исключительно от политической ситуации. Если на следующих выборах единственно возможным диалогом будет диалог между «Единой Россией», ЧВК «Вагнер» и коммунистами, то, конечно, шансы покинувших партию «эсеров» равны нулю… впрочем, как и всех остальных недостаточно патриотичных политических сил.

Виктория Работнова,

Корреспондент

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