Прямые брови делают лицо свежее и моложе: как попробовать модную тенденцию без радикальных манипуляций

В бьюти-сфере наметился новый тренд. Речь идет о прямых бровях. Тренд весьма неоднозначен в плане воспроизведения желаемой формы бровей. Разбираемся, от каких радикальных методов нужно отказаться, а какие можно использовать с пользой.

Откуда появился тренд

Тренд на прямые брови появился благодаря супермодели Белле Хадид. Уже не первый год она является трендсеттером, поэтому вдохновляет модниц со всего мира на кардинальные преображения внешности.

Подписчики обратили внимание на необычную форму бровей знаменитости. Они были не изогнутые, как мы привыкли видеть, а без «хвостика» возле висков у внешних уголков глаз. Благодаря отсутствию данной части брови получались прямыми. Подписчики даже подумали, что Хадид сделала подтяжку лица: настолько свежее и моложе она стала выглядеть.

Как нельзя делать

Модницы тут же устремились воспроизводить увиденное на кумире миллионов. Не придумав ничего лучше, представители молодого поколения зумеров начали повторять ошибку своих предшественников миллениалов. Они стали сбривать кончик бровей там, где начинался изгиб, то есть, у внешнего уголка глаз. Кто-то использовал бритвенный станок, а кто-то начал выщипывать ненужные волоски.

И тот и другой вариант однозначно никуда не годится и является довольно рискованным. Дело в том, что после удаления волосков бритвенным станком или щипчиками не факт, что растительность отрастет вновь через время. Можно повредить фолликулы и остаться на всю оставшуюся жизнь без части бровей.

К сожалению, в подобную ловушку в свое время попались не только миллениалы, но и их родители, когда была мода на брови-«ниточки».

Безопасный метод

Как же сделать так, чтобы воспроизвести трендовую форму бровей без вреда для своей внешности? Все просто и легко, достаточно вооружиться косметикой и инструментами.

Для начала хорошенько расчешите брови – так, чтобы волоски располагались по направлению вверх.

Далее нанесите гель для бровей, чтобы заламинировать волоски.

Кстати, можно воспользоваться мылом. Простое мыло, когда высыхает, тоже приглаживает волоски к коже.

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Далее вооружитесь консилером, который подходит под тон вашей кожи.

Теперь им закрасьте часть бровей, где располагается тот самый изгиб по направлению к вискам.

Наслаждайтесь результатом.

Это безопасный метод, поскольку, как мы видим, ничего не нужно удалять, сбривать. Ваши брови остаются в целости и сохранности. Вы просто закрашиваете косметикой ненужный промежуток. В любое время консилер можно смыть и вернуть бровям первоначальный внешний вид.