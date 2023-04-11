Пинцет откладываем в сторону: способы создать видимость тонких бровей с помощью геля или консилера

Мода в стиле 90-х стремительно набирает обороты. Медленно, но уверенно возвращается один из самых характерных трендов того времени – тонкие брови. Конечно, сейчас он выглядит достаточно спорным, поэтому не торопитесь браться за пинцет. Лучше вооружитесь гелем и консилером.

Как создать тонкие брови с помощью геля

Имитировать внешний вит тонких бровей на удивление легко. Для начала нужно щедро нанести на них прозрачный гель и зачесать волоски вверх при помощи специальной щеточки.

Далее нужно аккуратно разгладить брови сверху, как бы слегка подталкивая их вниз. Либо же можно попробовать прищипнуть волоски пальцами, чтобы основная масса оказалась посередине.

Чтобы брови продержались весь день, используйте качественный гель сильной фиксации. Если предстоит насыщенный день или вечеринка, можете использовать вместо геля клей для ресниц. А удалить его можно при помощи средства для снятия макияжа на масляной основе.

Как сделать тонкие брови при помощи консилера

Еще один трюк заключается в нанесении небольшого количества консилера на брови. Это даст эффект бледных обесцвеченных бровей. Затем вы можете нанести слой пудры и нарисовать новую, более тонкую бровь карандашом для бровей. Это поможет создать более впечатляющий эффект, чем простое использование прозрачного геля для бровей, правда, отнимет больше времени.

Выбирая консилер для этих целей, лучше отдавать предпочтение матовым стойким средствам. Пудру лучше использовать полупрозрачную.

Комбинирование методов

Для создания идеального натурального эффекта тонких бровей можете совместить оба метода. Для начала уложите брови гелем так, чтобы основная масса волосков была сосредоточена посередине.

Далее вооружитесь консилером и замаскируйте волоски в нижней и верхней части. Слегка припудрите для более естественного внешнего вида.

На финальном этапе вам понадобится карандаш для бровей. Слегка подкрасьте среднюю тонкую часть, чтобы она получилась более выразительной.

Кому идут тонкие брови

Несмотря на то что тонкие брови – это тренд, нужно понимать, что они идут далеко не всем. Лучше всего они смотрятся на лицах овальной формы с тонкими классическими чертами. Тонкие брови идут девушкам со светлыми и русыми волосами.

В остальных случаях лучше следовать другому тренду – натуральности. Подчеркните природную красоту своих естественных бровей, красиво зафиксировав их специальным прозрачным гелем и слегка подчеркнув карандашом.