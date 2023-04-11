Мнение: Электронные повестки

А вот и, пожалуйста, торжество «электронного государства» подоспело! На ГосДуму уже времени вообще не тратят, даже «для блезира» – заставляют депутатов голосовать за законы сразу в трех чтениях, не давая даже прочитать их. Да и то верно – чего там читать, не за тем их там собрали, не в библиотеке, чай. Вот, экспресс-голосование:

«Раньше всех. Ну почти.:

⚡️Госдума одобрила поправку о реестре воинского учёта

⚡️Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас обязанных состоять на воинском учете без личной явки

⚡️Госдума одобрила поправку об ограничении права управления транспортными средствами для уклонистов

⚡️Госдума поддержала обязанность ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, судов, медорганизаций, соцфонда предоставлять данные граждан для воинского учета

⚡️Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

⚡️Госдума одобрила поправку о вручении повесток в военкомат в электронном формате

⚡️Госдума одобрила поправку об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнообязанных до их явки в военкомат»

Нормально! А до этого тихой сапой взяли да отменили возможность удалять свою учетную запись на Госуслугах – теперь только лично, приди в МФЦ и напиши заяву от руки, честь по чести… Это, конечно, хохма еще та, буквально «капкан захлопнулся»; ведь когда заманивали всякими плюшками заводить себе аккаунты на Госуслугах – ни слова не говорили о том, что это буквально «билет в один конец»!

Получилось же в высшей степени удобно – для государства: теперь оно и не обязано заниматься таким хлопотным делом, как общаться с живым гражданином, ловить его где-то, вручать какие-то повестки под подпись… Теперь оно будет общаться с электронной записью – разговаривать с нею, извещать, призывать, приказывать – всё ей, родимой. А гражданин будет обязан уже со своей стороны – мониторить эту запись (лучше ежедневно), внимательно читать, и чуть что – брать под козырек и исполнять! Как в армии: «Прикажете бегом?»

То есть всю страну превращают в электронную казарму – к радости всех «рассерженных патриотов» начиная с Гиркина. Страна Россия, таким образом, почти как из рекламы Газпрома – в ней постоянно сбываются мечты всяких мерзавцев. Это ж надо – как «накололи на кукан» электронной формы всё население!

“Так нет, найдут же, блин, куда ввести войска…” (ЧИЖ)

Правда, все равно как-то странно – будут же и побочные эффекты. Например (по какому-то странному недосмотру) заведение аккаунта на Госуслугах до сих пор еще не является обязательным. Очевидно, что в условиях, когда по сути эта электронная запись на глазах превращена в натуральный «электронный ошейник» – энтузиазм граждан по регистрации такой записи резко поубавится. В частности – я сомневаюсь, что нынешние выпускники школ теперь так уж радостно кинутся себе эти аккаунты заводить; мало того, что сама по себе регистрация довольно геморройна (просто «из дома» не сделаешь, надо тащиться в МФЦ) – так отныне счастливые обладатели аккаунта на Госуслугах будут в «зоне досягаемости» всех российских госорганов всегда, даже если гражданин РФ сбежит за границу; «учетка»-то – вот она! Послали на нее повестку, не явился – всё, кранты: сам под уголовным делом, всё имущество в России арестовано, счета в банках – тоже. Лепота!

Прямо берет сомнение: а не уменьшится ли со вчерашнего дня РЕЗКО поток желающих регистрироваться на Госуслугах? Как социолог со стажем предскажу бестрепетно, почти без риска ошибиться: уменьшится! Можно сказать резче: «электронные повестки» фактически убивают саму идею Госуслуг в их прежнем, добровольном виде. Даже если авторы законопроектов (это, понятно, не депутаты ГД) этого не понимали по своей тупости – поймут немного погодя (реальность – лучший учитель).

Сказавши А, надо говорить и Б. А значит, вангую – в ближайшем обозримом будущем будет внесен новый законопроект, который тоже примут в пожарном порядке в трех чтениях сразу: о том, чтобы сделать «аккаунт на Госуслугах» обязательным для каждого гражданина РФ. Который автоматически заводится – тут развилка: возможно – сразу после рождения, одновременно с вручением Свидетельства о рождении. Или – второй вариант – в 14 лет, одновременно с вручением паспорта. И будет такой «аккаунт гражданина», естественно, неотменяемым. Его просто деактивируют после смерти.

Заодно, кстати, резко упростится Перепись населения.

Технически это сделать, думается, несложно, хотя потребуются, безусловно, новые вычислительные мощности. Ровно 100 лет, примерно в эти годы, была запущена большевиками программа «Электрификация всея Руси»; а сейчас, стало быть, точно так запустят программу «Электронификация всея Руси» – чтобы, так сказать, «никто не ушел обиженным». Сбывается вековая мечта человечества – чтобы каждому при рождении надевали-таки на шею персональный электронный ошейник, и не просто для регистрации, но и для управления особью. Прямо с пульта поступают команды – кому угодно, хоть комбайнеру Ване, хоть Герману Грефу – «вам повесточка!» – и не скроешься.

А устами Рамзана Кадырова уже озвучены и дополнительные предложения, чтобы аккаунт стал действительно «управляющим ошейником». Предложения здравые, чувствуется, что Рамзан Ахматыч стал матерым «государственником». Там уже не только «запрет выезда из страны» – там, по сути, гражданская казнь охальника, который имеет наглость не выполнять приказы старшего по казарме: запрет на совершение сделок по покупке недвижимости или даже автомобиля, аннулирование прав (!) на вождение автомобиля, запрет жениться (помнится, еще полгода-год назад загсы в разных областях уже инициативно применяли эту меру) и т.п. Напрашивается – вишенкой на торте – еще и, конечно, запрет пользоваться деньгами вообще (через аннулирование всех денег у отступника в его «электронном кошельке» на сайте ЦБ). Но это будет чуть позже, когда полностью реализуют проект «Электронные деньги» (он начат аккурат 1 апреля, пока, как и аккаунты на Госуслугах, «строго добровольно»).

Все-таки Россия опять впереди планеты всей: понятно, что «электронный концлагерь» сейчас вводится по всему миру, но чтоб одновременно с войной и превращением всей страны в казарму – это опять «впереди паровоза». Блин, хоть бы уж в 21 веке перестали нашу косную, отсталую и апатичную страну тащить в «светлое будущее» поперек всех, как подопытных кроликов! Второй век уже. Скотина Бисмарк с его «Надо выбрать страну, которую не жалко».

ПРИЛОЖЕНИЕ (текст старой песни)

Серп и молот отправляется в зенит.

Ранний луч в пустом мозгу наводит грусть.

Матюгальник на березе голосит,

Как узбеков, латышей сплотила Русь.

Восстает из пепла выпимший народ.

Неформал скоблит от крови свой кистень,

А солдату на привале нет хлопот,

Лишь бы в баню запустили в женский день…

Вот крестьянин – тот в политике сильней!

Он в деревне хрен растит на всю страну,

Чтоб кормить колхозных уток и свиней

И сограждан, не поднявших целину.

Управители в Америку летят.

Чтоб оружие с лица Земли стереть,

А солдату на привале наплевать

Лишь бы прапора в лесу задрал медведь.

Зелень леса, неба синь, да красный флаг.

Черен волос, да всегда под кожей грусть.

Задолбали вихри яростных атак,

Вот бы армию по хатам возвернуть.

Так нет, найдем же, блин, куда ввести войска!

Вражьи кости нам как снег под каблуком!

А солдатика замучила тоска,

Он стрельнул себя и больше не при чем…