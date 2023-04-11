 

Бундесвер рискует не выполнить свои обязательства перед НАТО

11.04.2023, 22:05, Новости дня
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Бундесвер сможет лишь частично обеспечить боеготовность своих подразделений, предназначенных для действий в рамках объединённых сил НАТО, пишет Focus Online, ссылаясь на внутренний отчёт инспектора бундесвера Альфонсо Маиса. Маис отмечает, что немецкой армии не хватает вооружений, материалов, боеприпасов и танков.


AP

Боевая готовность немецкого подразделения для сил быстрого реагирования НАТО может быть обеспечена лишь частично, пишет Focus Online, ссылаясь на служебную записку инспектора немецких сухопутных сил Альфонсо Маиса в адрес генерального инспектора бундесвера. Отмечается, что обещанное бундесвером подразделение должно начать действовать в рамках сил НАТО с 2025 года.

Подготовка второго подразделения, которое должно поступить в силы НАТО с 2027 года, также выглядит «нереалистично», считает Маис. В своём отчёте он отмечает, что для этого не хватает вооружений, материалов, боеприпасов и танков.

Более того, Маис считает, что дальнейшее снижение боеготовности грозит всему бундесверу в целом. Он пишет, что если не будет принято контрмер, то бундесвер не сможет выполнять свои обязательства в рамках НАТО, а также не сможет долго продержаться в боевых действиях высокой интенсивности.

Издание напоминает, что в марте 2023 года уполномоченная бундестага по вопросам бундесвера Ева Хёгль заявила, что «бундесверу не хватает всего». В этой связи она потребовала нарастить темпы инвестиций в немецкую армию.


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