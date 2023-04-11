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11.04.2023, 21:45, Разное
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На Камчатке пепел при извержении вулкана закрыл небо.

На Камчатке сегодня ночью началось мощное извержение вулкана Шивелуч (высота — 2500 м). В пятницу на полуострове извергался другой вулкан — Безымянный (высота — 2882 м). У его склона тогда находилась группа ученых. Им пришлось прятаться от летящих камней под снегоходными нартами. Камни, к счастью, были небольшими, по 3–6 см, так что никто из вулканологов не пострадал.

Извержение Шивелуча оказалось более сильным. Оно началось в час ночи 11 апреля. А самый мощный выброс пепла произошел ориентировочно в 6 утра. Облако пепла поднялось на высоту до 20 км, черная туча закрыла небо. В поселке Ключи (он находится в 50 км от Шивелуча) утром стало темно, как ночью. От электростатического напряжения в облаке раздавались раскаты грома. Вулкану присвоили наивысший красный код авиационной опасности. Это значит, что самолеты всех авиакомпаний должны облетать его стороной.

Пеплопад прошел сразу в нескольких населенных пунктах Камчатки и оказался самым сильным за последние десятилетия. По словам очевидцев, на улицах стоял запах серы, дышать было тяжело, да и опасно — вулканический пепел вреден для организма. На многих предприятиях в засыпанных пеплом поселках людей отпустили с работы, в школах отменили занятия. В Ключах пепел проник в водопровод, пить воду из него теперь какое-то время будет нельзя. Власти пообещали организовать подвоз воды в цистернах, этим занимаются военные и пожарные.

Местные жители тем временем постят в соцсетях фото и видео с поселковых улиц: коричневый снег, сугробы из пепла. Это какие-то не земные, а инопланетные пейзажи.

Вулканологи, в свою очередь, ищут объяснение одновременной активности двух вулканов, находящихся неподалеку друг от друга. По одной из версий ее вызвало сильное землетрясение, которое произошло у берегов Камчатки 3 апреля — до 6 баллов. Подобной «качки» в краевом центре не было 25 лет. Землетрясение, как предполагают ученые, могло активизировать разлом, на котором находятся Безымянный и Шивелуч.

«Сейсмические волны, проходя через магматическую колонну, передали в нее дополнительные резкие энергетические импульсы», — по-научному объяснил взаимосвязь землетрясения и извержений директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Наиболее вероятный сценарий развития событий, по мнению ученых, — извержения пойдут на спад. Впрочем, повторные выбросы пепла на высоту до 15 км и сильные пеплопады в населенных пунктах при этом тоже не исключаются.

Владимир Хитров
Петропавловск-Камчатский

Источник: Новая газета


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