Мнение: Судьба капитана
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Посмотрел интервью с капитаном ФСО Глебом Каракуловым, занимавшегося обеспечением секретной связи президента России, но вместе с семьей сбежавшего из России.
Узнал, что Каракулов служил в ФСО с 2009 года в выездном подразделении. Съездил в 183 командировки по России и миру. Менее чем через два года должен был выйти на пенсию. Планировал погасить ипотеку и не продлевать контракт.
Но после начала спецоперации, не мог «идти на сделку с совестью». Три месяца провел на больничном. А узнав о командировке Путина в Астану, решил покинуть Россию.
В Астану Каракулов прилетел 6 октября 2022 года. 8 октября в Казахстан прилетела и его супруга с дочерью.
Супруга пришла в отель, в котором жили сотрудники ФСО, обеспечивающие визит президента России в Казахстан, и забрала чемодан капитана. 14 октября Глеб Каракулов вместе с супругой и дочерью вылетели в Турцию. А в марте 2023 года дал большое интервью.
Послушал интервью и очень удивился, что не услышал от капитана ФСО ничего нового, ничего такого, о чем еще не говорили и не писали ресурсы, работающие за пределами России.
А еще удивился, что между побегом (в октябре 2022 года ) и интервью (в марте 2023 года) прошло пять месяцев. Где все это время находился капитан ФСО? Чем занимался? Пытался пристроить свои знания западным спецслужбам? Но никого не заинтересовал? А если бы заинтересовал, то и не было бы никакого интервью? Перебрался бы в укромный уголок планеты с новым паспортом? Начал бы новую жизнь?
Но, похоже, сотрудничество с западными спецслужбами не сложилось. Вот и решил парень дать интервью…
Что дальше? Впереди у капитана политическое убежище, не связанное с его прежним местом службы, и новая жизнь? Долгая и счастливая?
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Источник: Ирек Муртазин
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