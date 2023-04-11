Мнение: Как защититься от мошенничества, падение продаж компьютеров и обвал производства мебели

1. В Школе Капитализма я рассказываю о девяти принципах, которые позволяют защититься от жульничества — или, точнее, снизить вероятность того, что вас обманут. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Мы живём в ненадёжном мире. Полностью защититься от обмана и грабежа невозможно. Вот, допустим, лежите вы в кресле стоматолога, вам сделали укол и сверлят зуб. Где гарантия, что медсестра в этот момент не вытаскивает у вас кошелёк, чтобы сфотографировать ваши кредитные карточки с двух сторон? И ладно стоматологи — можно, в конце концов, к стоматологам и не ходить. Но полностью-то от людей не спрятаться, люди повсюду. К кому-нибудь да придётся поворачиваться спиной…

Обычно на этой почве впадают в безумие двумя способами. Способ первый — никому не верить, всех подозревать, всем прозрачно намекать, что они воры, которые пытаются надуть. Даже если болезнь протекает в лёгкой форме и не требует вмешательства санитаров, такая агрессивная подозрительность распугивает нормальных людей, после чего в кругу общения у мизантропа одни только жулики как раз и остаются. Которые создают порочный круг: ещё сильнее убеждают несчастного в его решимости никому не доверять.…

2. Спрос на компьютеры в мире резко упал, склады переполнены. Возможно, настало самое подходящее время для апгрейда. Или нет. Потому что прогресс никто не отменял: если вы подождёте ещё 5 лет, компоненты будут стоить ещё дешевле (ссылка):



Согласно опубликованным данным, объем поставок всех производителей ПК упал на 29 процентов — до 56,9 миллиона штук, что ниже уровня начала 2019 года. При этом падения продаж не избежал ни один из крупных брендов. Так, у Lenovo, Asus и Dell снижение составило более чем 30 процентов, а у HP — 24,2 процента. Эксперты называют одной из причин сокращение спроса после его резкого всплеска во время пандемии, вызванного переходом на удаленную работу.

С другой стороны, замедление потребительских расходов привело к накоплению избытков товара у производителей. Менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани уточнил, что несмотря на некоторое сокращение запасов за последние несколько месяцев, они по-прежнему намного превышают целевой уровень. По его мнению, даже при больших скидках избыток товарного запаса у дистрибьютеров и производителей ПК сохранится как минимум до середины года, а возможно, и до третьего квартала.

3. А вот с мебелью не всё так хорошо. Икея из России ушла, но быстро импортозаместить мебельный рынок пока не получается (ссылка):

С начала года производство мебели в России в натуральном выражении сократилось до 7,9 миллиона единиц (минус 10 процентов), говорят данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). За тот же период в 2022 году выпуск рос на фоне ввода большого объема жилья, он увеличился до 15-40 процентов в зависимости от вида мебели.

Рынок снижается из-за падающей активности покупателей, которые ждут нормализации ситуации в экономике. Также на него влияет приостановка предприятий IKEA, которая производила более 20 процентов от всей мебели в России, объяснил гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов. Также на него повлияли санкции, которые не дают российским производителям экспортировать их товары. Из-за этого с начала 2023-го объемы вывоза мебели за границу упали на 74 процента в годовом выражении, до 1,9 миллиарда рублей. Импорт продукции снизился на 56 процентов, до 13,4 миллиарда рублей.

На падение производства также повлияло удорожание сырья: часть материалов по-прежнему закупаются за рубежом, и траты на него увеличились из-за нестабильного курса валют. По словам коммерческого директора Divan.ru Евгения Романова, только за январь и февраль 2023 года цены на мебель выросли на 10-15 процентов, и оснований для их снижения нет.

Казалось бы странно, но мой опыт общения с мебельщиками позволяет предположить, что проблема отнюдь не в санкциях. Проблема в том, что рынок всё ещё остаётся полупустым, из-за чего уровень деловой культуры производителей весьма низок. Посадить на общение с клиентами ленивого и косноязычного менеджера, который путается в ценах и чертежах? Легко. Сорвать сроки, затянув выполнение заказа на месяц? Пожалуйста. Сэкономить 100 рублей на фурнитуре, испортив тем самым предмет за 20 тысяч рублей? Классика жанра!