Нужен ли кофе? Какие ингредиенты должны быть в средствах от целлюлита

В борьбе с целлюлитом используются разные методы. На начальных стадиях могут быть эффективны косметические антицеллюлитные средства. Они помогают, когда “апельсиновая корка” является чисто внешним дефектом, а серьезные нарушения работы жировых клеток пока отсутствуют. В статье мы расскажем, какие ингредиенты должны входить в состав средств от целюлита.

Когда помогают косметические продукты

Антицеллюлитные продукты хорошо работают при целлюлите первой и второй стадии.

Первая характеризуется едва заметной отечностью тканей, которая появляется из-за скопления жидкости. При этом кожа выглядит гладкой. Такая особенность присутствует у многих женщин и считается вариантом нормы.

На второй стадии появляется “апельсиновая корка”. Но она заметна только при сжатии кожи.

На данных этапах ситуацию можно исправить с помощью правильного питания, физических упражнений, массажных процедур и использования антицеллюлитной косметики. Если целлюлит зашел дальше, то от него можно избавиться только с помощью аппаратных методик.

Разновидности антицеллюлитных продуктов

Наиболее распространены кремы и гели от целлюлита. Они отличаются высоким содержанием действующих компонентов.

Существуют также антицеллюлитные сыворотки с очень высокой концентрацией активных веществ и масла, которые полезно использовать при массаже.

Далее мы расскажем о самых полезных ингредиентах косметики от целлюлита.

Кофе

Кофеин входит в состав многих продуктов от целлюлита. Он действует подобно скрабу, помогает отшелушить ороговевший слой кожи и облегчает проникновение в эпидермис других активных компонентов. Также кофеин улучшает кровообращение, расщепляет жиры и выводит жидкость.

Однако не стоит слишком полагаться на средства с кофеином, так как эффект от них непродолжителен. На сегодняшний день нет научных данных о том, что это вещество способно проникать глубоко в кожу.

Ретинол

Ретинол – распространенный ингредиент антивозрастной косметики. Он подтягивает кожу, повышает ее упругость, а также избавляет от неровностей, которые образуются при целлюлите.

Антицеллюлитное действие ретинола подтверждено клиническими исследованиями. Но чтобы получить ощутимый результат, средства на основе этого вещества нужно использовать не менее 1 месяца.

Растительные экстракты

Некоторые растительные экстракты улучшают лимфодренаж и повышают упругость кожи. При целлюлите наиболее эффективны препараты из следующих растений:

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Экстракт конского каштана также укрепляет сосудистые стенки и стимулирует кровообращение.

Морские водоросли

В антивозрастной и антицеллюлитной косметике используются такие водоросли, как фукус, ламинария, спирулина и литотамния. Они богаты растительными белками и витаминами, стимулируют образование коллагена и эластина, что делает кожу более гладкой и подтянутой.

Морские водоросли также содержат йод, который помогает расщеплять жир. Эффективность этих ингредиентов подтверждается экспертами.

Гуарана

Гуарана – это тропическая лиана. Ее экстракт обладает лифтинг-эффектом и используется в средствах от целлюлита. Этот ингредиент особенно хорошо работает при антицеллюлитных обертываниях и массаже, так как уменьшает отложения жира.

Витамин C

Витамин C обладает антиоксидантным действием. Он нейтрализует продукты окисления – свободные радикалы, которые разрушают коллаген. Это предотвращает обвисание кожи и образование “апельсиновой корки”.

Эфирные масла

Эфирные масла идеально подходят для массажа и обертываний. Они часто содержатся в антицеллюлитных кремах. Наибольшей эффективностью отличаются эфиры цитрусовых и хвойных растений, а также розмарина, герани и жожоба.

Пептиды

Пептиды представляют собой соединения, которые состоят из коротких цепочек белков. Их часто используют в омолаживающей косметике, так как они разглаживают морщины и тонизируют кожу.

Пептиды добавляют и в антицеллюлитную косметику. Они укрепляют соединительную ткань, провисание которой приводит к целлюлиту.

Компоненты с разогревающим или охлаждающим эффектом

В состав антицеллюлитной косметики может входить перец, который обладает разогревающим действием, а также ингредиенты с охлаждающим эффектом, такие как ментол и мята. Они улучшают отток лимфы, разгоняют кровообращение, а также снимают отек.

Заключение

С целлюлитом нужно начинать бороться на начальных стадиях, когда бугорки на кожи еще не слишком заметны. В этом случае вам помогут косметические продукты в сочетании с диетой и физической активностью. Это позволит вам избежать больших расходов на аппаратные процедуры, без которых невозможно обойтись при запущенном целлюлите.