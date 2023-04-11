Антицеллюлитное средство для тела и маска для лица: несколько рецептов красоты из остатков шоколадных пасхальных яиц

После праздника Пасхи остаются разукрашенные шоколадные яйца, которые раньше просто отправлялись в мусорное ведро. Существует множество оригинальных рецептов красоты, с помощью которых можно приготовить из таких остатков маски для лица и антицеллюлитные средства для тела.

Удивительные свойства шоколада

Из оставшихся пасхальных яиц можно приготовить различные косметологические средства, которые насыщают кожу полезными микроэлементами, возвращая ей утраченную молодость. Из шоколада делают антицеллюлитные кремы, которые позволяют справиться с имеющимися проблемами и существенно улучшают внешний вид бедер и живота.

Простейшая маска для лица

Маска для лица из пасхальных шоколадных яиц выполняется с добавлением меда, йогурта и различных масел. Она обладает выраженным омолаживающим эффектом, питая поверхностные и глубокие слои кожи, насыщая клетки необходимым питанием. Можно существенно улучшить внешний вид лица, не тратясь на дорогие косметологические средства.

Для приготовления такой маски потребуется 40 грамм темного шоколада, две столовые ложки любого йогурта, по чайной ложке аргонового, кокосового и масла жожоба, а также столовая ложка меда. Необходимо будет растопить на водяной бане шоколад, после чего снять кастрюлю с огня и перелить в миску, добавив в полученную массу мед. Как только основа остынет, в нее вливают йогурт и масло. Нужно будет тщательно перемешать маску до получения однородной консистенции.

Маску наносят на очищенную кожу, которую перед этим моют теплой водой. При этом следует избегать нанесения самодельного крема на области вокруг рта и глаз. Смывают маску через 20 минут и удаляют остатки при помощи очищающего тоника.

Питательная шоколадная маска для лица

Для приготовления такой маски потребуется 30 грамм горького темного шоколада, который содержит не менее 70% какао. Его нужно будет растопить на водяной бане, после чего добавить в него одну каплю масла лаванды и каплю сандалового масла. Маску наносят на лицо на 10 минут, после чего смывают теплой водой. Это отличное средство, которое питает и увлажняет кожу.

Омолаживающая маска из лимона и шоколада

Для приготовления такой омолаживающей маски потребуется 30 грамм горького шоколада, а также одна чайная ложка свежевыжатого лимонного сока. Темный шоколад нужно растопить на водяной бане, добавив в него лимонный сок, охладить и нанести на 20 минут на лицо. После этого кожу тщательно промывают чистой водой и наносят питательный крем. Это средство особенно эффективно для стареющей кожи, оно быстро разглаживает морщины и возвращает былую молодость.

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Шоколадная маска с оливковым маслом

Сочетание шоколада с оливковым маслом обладает выраженным увлажняющим свойством и насыщает кожу полезными микроэлементами. Особенно эффективна такая маска для сухого типа кожи. Для ее приготовления потребуется столовая ложка оливкового масла и 30 грамм шоколада. Необходимо растопить шоколад, добавив в него оливковое масло и несколько капель эссенции витамина Е.

Полученную массу наносят на лицо и выдерживают не более 20 минут. Затем кожу нужно промыть теплой водой и нанести любой увлажняющий или питающий крем. Это средство прекрасно борется с морщинами и пигментными пятнами, а также быстро снимает воспаление. Уже через несколько процедур кожа лица вновь станет молодой и привлекательной.

Питательная и увлажняющая маска для волос

В шоколаде содержатся различные микроэлементы, которые чрезвычайно полезны для волос. Из оставшегося от пасхальных яиц шоколада можно приготовить простейшую маску, которая богата витаминами B и биотином. Она способствует улучшению состояния волос и ногтей. Такая маска содержит минералы с антиоксидантным действием, которые сделают ваши локоны эластичными и блестящими. Это средство подходит для волос различного типа, оно одновременно укрепляет их и улучшает внешний вид.

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Для приготовления питательной и увлажняющей маски потребуются 2/3 ложки йогурта, столовая ложка меда, ложка кокосового масла, 50 грамм темного шоколада и две столовых ложки геля алоэ. Шоколад растапливают на водяной бане, после чего, помешивая, добавляют в него кокосовое масло. В еще теплую массу добавляют йогурт, мед и гель алоэ.

Полученную маску следует нанести на волосы и укрутить полиэтиленовым пакетом и теплым полотенцем. Смесь нужно будет распределить по всей длине локонов. Не забудьте перед этим слегка увлажнить волосы. Через полчаса нужно промыть теплой водой голову, после чего смыть остатки маски шампунем с кондиционером.

Шоколадно-кофейное антицеллюлитное обертывание

У шоколадно-кофейного антицеллюлитного обертывания есть уникальное свойство эффективно сжигать подкожный жир. С помощью такой маски можно эффективно бороться с целлюлитной коркой, улучшая одновременно упругость и тон кожи. Обеспечивается такой эффект качественным кровообращением, что положительно сказывается на регенерации клеток. Такой результат достигается за счет кофеина, который имеет кардиотонические, мочегонные и сосудорасширяющие свойства.

Приготовить самодельную маску для антицеллюлитного шоколадно-кофейного обертывания не составит какого-либо труда. Потребуются три столовые ложки миндального масла, 100 г темного шоколада, две ложки крупной соли и две ложки молотого кофе.

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Нужно будет смолоть кофейные зерна в кофемолке, после чего влить в кофе масло и настаивать 2 часа. После этого растапливают на водяной бане темный шоколад, оставшийся от пасхальных яиц. Добавляют в теплую шоколадную массу соль и небольшое количество воды, после чего вливают эту жидкость в молотый кофе с маслом.

В идеале должен получиться легко наносимый, не слишком густой крем, который при этом не будет растекаться. Антицеллюлитный состав наносят на живот и ягодицы, после чего обертывают себя полиэтиленовой пленкой. Необходимо выждать час, а затем принять душ с теплой водой.

Питательный отшелушивающий скраб

На основе шоколада из переработанных пасхальных яиц можно приготовить питательный, увлажняющий отшелушивающий скраб для тела. Это отличное средство, которое удаляет ороговевшие чешуйки, существенно улучшает внешний вид кожи. Рекомендуется использовать такой скраб не реже одного раза в неделю. Это позволит сделать кожу мягкой и гладкой, улучшая кровообращение и предотвращая появление целлюлитной корки.

Для приготовления питательного скраба потребуется 100 граммов темного шоколада, столовая ложка мелкой соли, две столовые ложки коричневого сахара и немного миндального масла. Шоколад нужно будет растопить на водяной бане. Его слегка охлаждают, добавляя в него миндальное масло. Нужно будет выждать около получаса, чтобы полученная масса полностью остыла, после чего в нее вводят немного соли и сахара. Если шоколад быстро застывает, в него можно добавить несколько ложек воды.

Перед тем как принимать душ, необходимо растирать кожу круговыми движениями, уделяя особое внимание проблемным участкам, таким как бедра, ягодицы, пятки и колени. Следует аккуратно втирать скраб, отшелушивая тем самым ороговевшие частички кожи. После этого нужно смыть средство, принять душ и нанести на все тело увлажняющий крем. Рекомендуется использовать такой скраб не реже одного раза в неделю. Это позволит сделать кожу мягкой и гладкой, улучшит кровообращение и предупредит появление целлюлитной корки.