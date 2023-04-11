Мнение: О шокирующей откровенности властей… Что же у них в головах-то???

С виду — вроде обычный человек, почти как все. Как мы с вами, например. Только при хорошей должности. Значит, по идее, в голове должно быть не пусто, как минимум. Что бы ни говорилось о «блате» и «связях», но конкуренция наверху социальной пирамиды высока, и совсем уж дураки там не удерживаются. Тем более — на постах высоких и ответственных.

Но вот реально: стоило открыть рот — и всё. Хоть стой, хоть падай. Ну полный аут же!

Посол США в России Линн Трейси пожаловалась публично: «Вы знаете, я побывала в разных странах, общалась с разными лидерами государств, но только рядом с [президентом РФ Владимиром] Путиным я ощутила себя некомфортно. Такое было ощущение, словно не я здесь главная, а он. Никогда раньше не испытывала такого. Очень неприятно».

У неё, конечно, очень показательная биография. Почти 30 лет работы на Госдеп США. Начала с неприметного поста секретаря по политическим вопросам в посольстве #США в Туркменистане. В 1995—1997 гг. перешла на такой же пост в генеральном консульстве США в Пешаваре в Пакистане. Затем стала сотрудником консульского отдела посольства США в Кыргызстане. Далее — калейдоскоп дипломатических должностей в государствах Центральной Азии, пока в 2014—2017 гг. не получила кресло заместителя посла США в России. С которого в 2019 году перешла уже в посольский ранг, став Чрезвычайным и полномочным послом в Армении. И наконец в 2022 году назначена послом США в России.

То есть, чисто «карьерный» дипломат(ка). А значит, должно быть хотя бы минимальное понимание, что можно говорить тому, кто официально представляет свою страну, а о чём лучше помалкивать. И тут — такой афронт!

Причём тут нет ни провокации, ни спекуляции. Американские дипломаты, даже мелкие сошки, реально привыкли ощущать себя хозяевами положения в большинстве стран, тем более — постсоветских. Но зачем Госдепу США это столь явно и выпукло подчёркивать, ломая весь дипломатический этикет? Зачем бесцеремонно демонстрировать на публике полуколониальное отношение Вашингтона к «суверенным государствам», возникшим на развалинах б. #СССР, буквально следуя по лекалам бородатого анекдота про студента МГИМО, составившего ответ из пяти слов на ноту одной африканской страны?

Или это маркер того, что интеллектуальный потенциал американской элиты при Джо Байдене упал ниже плинтуса?

«Каков поп — таков и приход», да?

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