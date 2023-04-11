Мнение: Я с чужим котенком стою под дождем

Когда говорят, что я типа “не слежу за современной музыкой” – я всегда с гневом показываю этот ролик. Как это – не слежу?! А “Лайки”??! (скрываю при этом, конечно, что его прослушивание мне буквально навязала моя драгоценная супруга – я ж действительно не слушаю ни плееры, ни какие-то музыкальные радиостанции). Но Би-2 прослушал и проникся. По-моему – шедевр. Клип в меру бессмысленный, но песня и исполнена здорово, и – я, конечно, по русской привычке, постарался в первую очередь заценить слова; а текст слов – прекрасный!

Вот он (музыка все ж несколько мешает его расслышать)

Темноты боятся скелеты в шкафу.

Рвется от нагрузки всемирная сеть.

Нам двоим достался один парашют.

Значит прыгнем вместе и будем лететь.

Ты так прекрасна, моя любовь.

Как много лайков у нас с тобой.

Я с чужим котенком стою под дождем.

Ты в нарядном платье встречаешь весну.

Мы всё ждем чего-то, куда-то идем.

И все время платим, а цены растут.

Ты так прекрасна, моя любовь.

Как много лайков у нас с тобой.

Новый день нарезан, как праздничный торт.

Жаль кусок все время идет мимо рта.

Свежий комментарий, что я уж не тот.

Не меняет факта, что ты еще та.

Всё так же прекрасна, моя любовь.

Как много лайков у нас с тобой.

В окружающей тупости, увы, тонут истинные шедевры поэзии. Про это, в частности, даже неизвестно, кто автор. А ведь насколько изящно, легко, тонко, остроумно всё выстроено, какая усталая, взрослая, ироничная нежность! Когда я понял, что песня великолепна? Ну вот хотя бы услышав сквозь стон гитар: “Свежий комментарий, что я уж не тот, не меняет факта, что ты еще та”. Жемчужина! А потом, при повторных прослушиваниях, обнаружил, что там эти драгоценные блестки разбросаны по всему тексту: “Мы всё ждем чего-то, куда-то идем, и все время платим – а цены растут”.

При этом текст безупречен и в техническом отношении – и в плане рифм, и в плане размера. Словом, поэзия уровня группы “Високосный год” – а это в моих устах высочайшая похвала.

В общем, повторю то, что говорю всегда: жив еще русский язык. Петь, писать, сочинять, рвать сердце словами – это то, что умеем и умели всегда. Больше ничего, правда, не умеем.

На том стояла и стоять будет Русская земля.