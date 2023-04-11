Мнение: Закон о повестках

Госдума приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных.

Из 395 депутатов, принявших участие в голосовании, только один воздержался. Остальные проголосовали, похоже, даже толком не поняв, за что проголосовали.

После того, как за закон проголосует Совет Федерации и подпишет президент России:

– Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме.

– Повестки можно будет направлять через Госуслуги

– Предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат.

– Будут введены ограничения на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.

– Зачисление в запас будут осуществлять без личной явки в военкомат.

Недоумеваю, неужели ни одному депутату Госдумы не пришло в голову, что этот закон вполне может стать катализатором бегства из России мужчин призывного возраста, не желающих служить в армии?

И еще, недоумеваю, почему во всех парламентских партиях не приняли партийные решения о мобилизации на спецоперацию всех членов партии призывного возраста? Сразу бы появились миллионы добровольцев, готовых взять в руки оружие и отправиться защищать Родину на Украине. И не пришлось бы городить огород с поправками, упрощающими призыв или частичную мобилизацию тех, кто не хочет призываться или частично мобилизовываться.

Так или не так?

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