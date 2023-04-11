 

Мнение: Закон о повестках

11.04.2023, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госдума приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных.

Из 395 депутатов, принявших участие в голосовании, только один воздержался. Остальные проголосовали, похоже, даже толком не поняв, за что проголосовали.

После того, как за закон проголосует Совет Федерации и подпишет президент России:

– Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме.
– Повестки можно будет направлять через Госуслуги
– Предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат.
– Будут введены ограничения на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.
– Зачисление в запас будут осуществлять без личной явки в военкомат.

Недоумеваю, неужели ни одному депутату Госдумы не пришло в голову, что этот закон вполне может стать катализатором бегства из России мужчин призывного возраста, не желающих служить в армии?

И еще, недоумеваю, почему во всех парламентских партиях не приняли партийные решения о мобилизации на спецоперацию всех членов партии призывного возраста? Сразу бы появились миллионы добровольцев, готовых взять в руки оружие и отправиться защищать Родину на Украине. И не пришлось бы городить огород с поправками, упрощающими призыв или частичную мобилизацию тех, кто не хочет призываться или частично мобилизовываться.

Так или не так?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.23 / Мошенница Анна Делви собирается запустить собственное реалити-шоу

27.04.21 / Дарья Мороз: “Я трачу полгода жизни и играю сложный материал, а потом говорят: “Где Мороз – там жара”

21.10.22 / Москва вместе с крупным бизнесом открывает новые программы поддержки предпринимательства

26.06.21 / Пилинг должен делать врач, а хороший крем – содержать гилауроновую кислоту: советы для молодости кожи

20.10.20 / Скандалы: Властелины колес

20.06.22 / Фестиваль “Модная столица” выходит на улицы Москвы

14.02.23 / Избитый Джиган поставил точку в вопросе о разводе с Самойловой: Кто сказал, что будет легко?

20.09.22 / Правительство Германии взяло под свой контроль три месторождения угля в Польше

02.02.22 / Джигурда поддержал Волочкову после расставания с очередным возлюбленным

26.12.20 / Росстат объявил сертификаты на еду главным подарком россиян к Новому году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика