Мнение: Необольшевики и неоменьшевики, рекламные иноагентства и блогер-эмигрант без майбаха

1. Блогер monetam приводит любопытное сравнение современной российской «оппозиции» с российской «оппозицией» начала XX века (ссылка):



Безумно интересно наблюдать за тем, что происходит сейчас с так называемой российской “оппозицией”, хотя многие в ее существование и сомневаются. Фактически происходит ее разделение на “меньшевиков” и “большевиков”.

“Меньшевики” уверяют своих сторонников, что во всем, включая СВО и ее последствия, виноват исключительно “Путин и его клика”. Русский народ – исключительно жертва, вынужденная участвовать в навязанной ему войне, он с удовольствием сбросит бремя навязанной ему власти. Лозунг: “Вот свергнем Путина и заживем!”. Однако, ни существующая реальность, ни украинские “товарищи” не приветствуют потуги “меньшевиков” и постоянно обвиняют их в близорукости и коллаборации с режимом. И действительно, Путин “правит” уже 23 года и хрен его просто так “свергнешь”. Конечно, “меньшевики” тайно надеются еще на описанную историческими марксистами “революционную ситуацию”, когда “верхи” вдруг не смогут, а “низы” не захотят”, они приедут из Прибалтики и Польши в пломбированных вагонах и власть упадет им прямо в руки. Народ, по их влажным мечтам, просто внесет их на руках в Кремль. Конечно, это смешно, потому что “революционные солдаты и матросы” (спецназ и ФСО) в гробу этих лжереволюционеров видали. И в случае приезда, их теми же вагонами отправят на Колыму. Но они продолжают регулярно собираться и вслух мечтать.

Куда более агрессивные новые “большевики” (разные пономаревы и “русские добровольческие фронты”), категорический настаивают, что все Россия должна быть “разрушена”, разделена на мелкофеодаольные удела и подчинена навсегда руководящей роли Запада.

Украина и ее сторонники должны победить, въехать в Москву на “Абрамсах” и сплясать на развалинах Кремля. Все сторонники “режима” и коллаборационисты выявлены, люстрированы и жестоко наказаны. Украине и прочему “цивилизованному” миру выплачены чудовищные репарации. Слово “русский” должно стать ругательством.

Разумеется, подобный подход встречает самые горячие аплодисменты со стороны турбо-украинцев и всяческих занюханных осколков российской эмиграции. Но смешно даже говорить о том, что в России кто-то может серьезно их подержать, кроме совсем уж оголтелых полусумасшедших, ушедших в глубоко подполье. Русские, возможно, войны особо сильно и не хотят, но гораздо сильнее они не хотят поражения, распада России и сопутствующих этому репараций и прочих бед.

Вот и думайте теперь, с кем вы – с “меньшевиками”, с “большевиками” или с Россией. Только не ошибитесь.

2. Блогер Алексей Антонов предлагает России брать пример с США (ссылка):



И, нет, это не то же самое, что «объявить иноагентом», после чего части бизнесов запрещено у такого человека что-то покупать. Нет.

Есть у тебя в России N рекламных агентств, которые работают с блогерами (из них три крупных). Государству надо с этими агентствами наладить работу, поскольку это вопрос государственной безопасности. Как и в каждом важном предприятии, в таком агентстве должен сидеть прикомандированный сотрудник.

Аналитический центр (какой-нибудь «частный») должен постоянно мониторить, что у тебя эти товарищи-блогеры в соцсетях несут. Кого поддерживают, над кем подшучивают, и так далее.

Прикомандированный сотрудник получает от аналитического центра информацию, какой блогер из его агентства себя «плохо ведет». С ним проводится беседа (от агентства), и он агентство слушает, они ему деньги платят за рекламу. А если не слушает, то пусть идет в другое агентство (только никто его не возьмет).

Тогда он пытается продать рекламу сам, нанимает вольного менеджера, вот только крупные рекламодатели (российские корпорации) все хотят работать только с агентствами из белого списка, где сидят прикомандированные сотрудники. Потому, что корпорации работают в России, зарабатывают с России и с её граждан. Корпорациями владеют уважаемые люди, которые понимают, что не стоит за свои деньги всякую шваль кормить. Поэтому российский бизнес покупает рекламу только у правильных рекламных агентств, фильтрующих мудаков и предателей.

Если рекламные агентства (текущие) от подобной работы отказываются, значит государство предлагает бизнесу открыть новые агентства, потоки денег от российских рекламодателей направляет туда (деньги это главное), а текущие рекламные агентства, не согласные с важностью контроля за информационным пространством, вышвыривают нахер рыночными и административными методами. Создаваемых рекламных агентств должно быть больше 3-х, чтобы была конкуренция. Иначе они будут плохо и лениво работать. У всех должен быть выбор, куда пойти — и у инфлюэнсеров, и у рекламодателей. Выбора не должно быть только в одном вопросе — поддержки моей любимой Российской Федерации во всех её затеях.

Только так можно навести порядок в обозначенном вопросе. И это не я придумал, это сильно упрощенная копия того, как это устроено в Соединенных Штатах Америки. Это надо срочно копировать с поправкой на специфику и внедрять, иначе мы никогда не будем контролировать то, что несут наши т.н. творцы. Просто будем проигрывать конкуренцию за общественное мнение, ибо половина творцов идиоты в силу самой своей творческой профессии. Нужна система и нужны процессы.

3. Очередная история о злоключениях современной творческой эмиграции (ссылка):

Блогер Даня Милохин в интервью YouTube-подкасту «Джарахов» признался, что остался без денег после того, как отказался от проектов в России.

«Мне Ярик (Ярослав Андреев, основатель дома тиктокеров Dream Team House — прим. «Ленты.ру») говорил, чтобы я ни в коем случае не терял коннект с Россией, потому что я начал с России. А я вот забил, не стал его слушать, бросил Первый канал, написал на него дисс зачем-то», — рассказал Милохин, предположив, что из-за этого с ним больше не хотят работать и теперь у него нет денег.

Блогер добавил, что из-за ограниченности в деньгах он был вынужден продать с большим дисконтом — за пять миллионов рублей — свой розовый автомобиль Mercedes-Maybach. Сам Милохин купил эту машину за восемь миллионов рублей. Он отметил, что к этому его подтолкнуло осознание того факта, что вернуться в Россию в скором времени у него не получится.

Ранее Милохин уже жаловался на проблемы с деньгами из-за отсутствия заработка после отъезда из России. По словам блогера, сейчас ему не поступают никакие рекламные предложения.

Сейчас 21-летний Милохин проживает в Дубае и зарабатывает в основном на детских корпоративах.