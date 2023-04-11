 

Названы причины, по которым не следует чистить зубы сразу после употребления шоколада

11.04.2023, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сахар, содержащийся в шоколаде, приводит к образованию налета на зубах. Это может спровоцировать заболевание десен и кариес.

Хотя шоколад полезен для здоровья в умеренных количествах, его чрезмерное употребление может привести к проблемам. Слишком много продукта может привести к кариесу и даже к потере эмали. Высокое содержание сахара в шоколаде может вызвать образование зубного налета, который впоследствии приводит к заболеванию десен и кариесу.

“Слишком много шоколада вредно для зубов. Однако кариес и заболевания десен можно предотвратить”, – говорит Татьяна Захарова, семейный врач. Чтобы сохранить эмаль крепкой, следует подождать не менее 30 минут, прежде чем чистить зубы после еды, содержащей кислые или сахаристые ингредиенты.

Важно всегда чистить зубы перед сном. Несвежий зубной налет может вызвать потерю слюны, что снижает эффективность нейтрализации кислоты. Кроме того, стоит подождать 30 минут, чтобы почистить зубы, если употреблялись кислые продукты, такие как грейпфруты, лимоны или газированные напитки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10.22 / «Избежать третьей мировой войны» — Dagens Nyheter опубликовала призыв читателя

27.03.23 / Ида Галич, Елена Крыгина, Евгений Миронов и другие звезды на светской премьере спектакля “Турандот”

08.12.22 / СПЧ и «народ» — «кто» или «что»?

28.02.22 / Объявлены победители премии Гильдии актеров SAG Awards 2022

25.05.21 / Школьницы, родившие ребёнка до выпуска, получат дополнительно 30 баллов ЕГЭ

16.01.22 / Доктор рассказал о худшем завтраке для сердца и поджелудочной

06.11.20 / Звезда “Джентльменов” Генри Голдинг впервые станет отцом

30.10.22 / В российских детских садах и школах пройдёт конкурс рисунков про безрадостную судьбу Запада

16.02.22 / Танкистка с бревна – Личное мнение

16.02.23 / Жители Челябинска устроили массовые бои камнями в честь Дня метеорита

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика