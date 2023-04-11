Названы причины, по которым не следует чистить зубы сразу после употребления шоколада

Сахар, содержащийся в шоколаде, приводит к образованию налета на зубах. Это может спровоцировать заболевание десен и кариес.

Хотя шоколад полезен для здоровья в умеренных количествах, его чрезмерное употребление может привести к проблемам. Слишком много продукта может привести к кариесу и даже к потере эмали. Высокое содержание сахара в шоколаде может вызвать образование зубного налета, который впоследствии приводит к заболеванию десен и кариесу.

“Слишком много шоколада вредно для зубов. Однако кариес и заболевания десен можно предотвратить”, – говорит Татьяна Захарова, семейный врач. Чтобы сохранить эмаль крепкой, следует подождать не менее 30 минут, прежде чем чистить зубы после еды, содержащей кислые или сахаристые ингредиенты.

Важно всегда чистить зубы перед сном. Несвежий зубной налет может вызвать потерю слюны, что снижает эффективность нейтрализации кислоты. Кроме того, стоит подождать 30 минут, чтобы почистить зубы, если употреблялись кислые продукты, такие как грейпфруты, лимоны или газированные напитки.