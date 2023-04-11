От макияжа и татуажа до микроблейдинга и наращивания: что делать, если с возрастом брови начали исчезать

С возрастом меняется наша внешность: появляются морщины, кожа на лице и шее становится дряблой. Есть еще один явный признак старения, который не все учитывают – брови начинают истончаться и выпадать. Это происходит из-за снижения уровня тестостерона и эстрогена у мужчин и женщин. Этот спад обычно начинается в 40 лет. К счастью, есть способы исправить некоторые возрастные проблемы. В этой статье рассказывается о том, что делать, если брови исчезают.

Определите причину выпадения

Хотя изменения бровей происходят с возрастом, не стоит сводить проблему только к этому. В некоторых случаях причиной выпадения волос могут быть различные заболевания, которые не нужно игнорировать.

Брови могут измениться из-за кожных заболеваний – атопического и контактного дерматита. Это заболевание вызывает воспаление, которое останавливает рост волос на бровях. Одна из форм алопеции (лобная фиброзная алопеция) также может вызвать быстрое выпадение бровей и ресниц.

Если ваши брови вдруг начали редеть, необходимо проконсультироваться с врачом. Да, ваш косметолог может предложить отличные средства для восстановления бровей, но вы должны убедиться, что ваше здоровье не подвергается опасности. Если врач не нашел никаких болезней, а причиной выпадения волос являются возрастные изменения, можно устранить некоторые дефекты с помощью косметических процедур.

Микроблейдинг

Одной из процедур для исправления дефекта является микроблейдинг. Это полуперманентный метод, при котором крошечной иглой – манипулой – слегка прокалываются участки кожи в области бровей. Иглой наносят небольшое количество чернил на кожу в форме брови. В зависимости от того, насколько хорошо ваша кожа реагирует на краску, вам может потребоваться несколько процедур для достижения желаемых результатов.

В зависимости от пожеланий клиента, брови приобретают необходимую пышность. После процедуры пациенты не нуждаются в подкрашивании бровей в течение шести месяцев. Воздействие солнца также может сыграть роль в выпадении бровей, поэтому микроблейдинг идеально подходит для решения этих проблем.

Пересадка волос на бровях

Эта процедура может дать вам густые брови на всю жизнь. Подобно стандартной пересадке волос, пересадка бровей довольно проста с точки зрения процесса. Трансплантаты волос переносятся в область бровей, для пересадки обычно используются пряди над ушами. Если волосы приживутся, результат сохранится навсегда. При этом отпадает необходимость в макияже, микроблейдинге или любом другом улучшении формы бровей.

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Недостатком пересадки бровей является риск того, что волосы не будут расти. Об этом вы узнаете примерно через три недели после операции. Процедура по пересадке достаточно дорогая. Кроме того, существуют риски осложнений, как и при любой операции. Кровотечение, повреждение нервов и небольшая вероятность инфекции – вот на что следует обратить внимание.

Татуаж бровей

Эта процедура болезненная, но она дает безупречный результат. Косметология не стоит на месте, в отличие от татуажа бровей прошлых десятилетий, этот метод сейчас намного безопаснее. Резкие линии и зазубренные края давно ушли в прошлое. Татуировка придает бровям идеальную изогнутую форму.

При микроблейдинге и татуаже бровей разница заключается в том, как долго длится эффект. Татуированные брови могут оставаться на всю жизнь. Процедуру микроблейдинга придется повторять через некоторое время.

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Макияж бровей

Все вышеперечисленные процедуры по восстановлению бровей достаточно дорогие. Если вы ограничены в средствах, улучшить форму бровей можно с помощью макияжа. Сейчас в продаже есть краски, гели для бровей и консилеры, с помощью которых можно привести в порядок брови. Это может потребовать некоторой практики, так как окончательные результаты зависят от того, насколько устойчива ваша рука.

Карандашом очертите форму бровей, которая вам нравится. Растушуйте редкие места карандашом, пудрой или гелем для бровей. Используйте кисть для бровей и краску, чтобы равномерно распределить цвет для полного покрытия. Затем используйте консилер, чтобы замаскировать область над и под бровями. Если у вас не хватает опыта, есть простые занятия для начинающих на YouTube, где не только рассказывают, но и показывают, как правильно делать макияж для бровей.