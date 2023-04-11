Мнение: Разборки между УПЦ и МПЦ



Киево-Печерская Лавра (Москва)

Откровенно говоря, всё это какая-то дичь с обеих сторон. Лично я так до сих пор и не могу взять в толк – как церковь может быть государственной или там “национальной”. Скажем, “Русская Православная Церковь” – это как вообще? Церковь ведь вроде как про христианство, как там ни крути. Христос, Ветхий Завет – где там про русских?

То же, естественно, относится и к “Украинской Православной” один в один. Вопрос тут, мне кажется, не в действиях правительств, традиционно кондовых и идиотских – а в отношении к этому так называемых верующих и собственно служителей культа. Вот это – самое удивительное. Похоже, что верующим это всё нравится! Более того, государственную “принадлежность” своих церквей они воспринимают как нечто само собой разумеющееся, типа “а как иначе”.

Хотя само собой разумеется, по идее, ровно противоположное – то, что любой религиозный культ – это про бога (или богов), которые вневременны и не имеют ни национальности, ни паспорта, ни гражданства, были до Украины, России и Белоруссии – и, видимо, должны быть и после. Когда Дух летал над водами во время Сотворения Мира – был ли тогда Совет Министров РФ, Зеленский, бело-синий-красный флаг и электронный рубль? Почему-то думаю, что нет. А если так – какое может быть РПЦ-УПЦ?!

Удивительно для меня это всё. Непостижимо. Как мне тут же ввернут благодарные сограждане – “это потому, что ты не русский”. Наверно. Несть ли эллина, ни иудея – но зато есть РПЦ Московской Патриархии. Чудны дела твои, господи.