 

“Они схожи”: У певца Шамана появился конкурент

11.04.2023, 19:32, Разное
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Певец Шаман
завоевал популярность и любовь зрителей в прошлом году. Артист выпустил множество
патриотических композиций, с которыми сейчас колесит по стране. Ранее,
настоящее имя артиста Ярослав Дронов было знакомо немногим, теперь же все знают
его хит “Я — русский”.

Однако, возможно
на пьедестале патриотического шоу-бизнеса появится новая звезда и конкурент артисту.
Певец Руслан Баринов сделал гимн СВО в поддержку нашей страны. По словам
артиста, вдохновением для песни стали его собственные детские воспоминания. Композиция
“Крылья” — это симбиоз чувств артиста и реальных событий,
происходящих в зоне СВО.

Кроме этого,
конкурент певца Шамана считает, что творчество в тяжелые времена — это один из
немногих шансов поднять настроение, зарядиться и вдохновиться. Возможно, именно
поэтому песня “Крылья” выйдет именно сейчас, когда людям нужна
помощь.

Что касается
сравнения с Шаманом, Руслан Баринов признает некоторую схожесть творчества. С
одной стороны, оба музыканта несут общую позицию. Также артисты стремятся
поддержать солдат в зонах повышенной опасности. Однако, с другой стороны, это
совсем разные направления для развития.

“Многие
сравнивают нас с Шаманом, но скажу так: у нас разные направления творчества, но
возможно, сейчас они схожи”, — так Руслан комментирует “Дни.ру” эту ситуацию.


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