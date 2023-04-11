“Они схожи”: У певца Шамана появился конкурент

Певец Шаман

завоевал популярность и любовь зрителей в прошлом году. Артист выпустил множество

патриотических композиций, с которыми сейчас колесит по стране. Ранее,

настоящее имя артиста Ярослав Дронов было знакомо немногим, теперь же все знают

его хит “Я — русский”.

Однако, возможно

на пьедестале патриотического шоу-бизнеса появится новая звезда и конкурент артисту.

Певец Руслан Баринов сделал гимн СВО в поддержку нашей страны. По словам

артиста, вдохновением для песни стали его собственные детские воспоминания. Композиция

“Крылья” — это симбиоз чувств артиста и реальных событий,

происходящих в зоне СВО.

Кроме этого,

конкурент певца Шамана считает, что творчество в тяжелые времена — это один из

немногих шансов поднять настроение, зарядиться и вдохновиться. Возможно, именно

поэтому песня “Крылья” выйдет именно сейчас, когда людям нужна

помощь.

Что касается

сравнения с Шаманом, Руслан Баринов признает некоторую схожесть творчества. С

одной стороны, оба музыканта несут общую позицию. Также артисты стремятся

поддержать солдат в зонах повышенной опасности. Однако, с другой стороны, это

совсем разные направления для развития.

“Многие

сравнивают нас с Шаманом, но скажу так: у нас разные направления творчества, но

возможно, сейчас они схожи”, — так Руслан комментирует “Дни.ру” эту ситуацию.