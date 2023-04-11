 

Скандалы: Смольный без торгов выделил 56 га под возможное строительство элитного «Клуба-19» в Горской

11.04.2023, 19:20, Новости дня
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Власти Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2022 заключили соглашение с СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» на строительство туристического кластера и яхт-клуба на месте строительной площадки «Горская» в Приморском районе и без торгов отдали предполагаемому застройщику ООО «Горская» 56 га земли без проведения торгов.

После подписания соглашения с петербургским правительством СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» приобрел 50% доли в компании «Горская», которая в октябре 2022 года арендовала участок в 2,6 га на территории бывшей промзоны Горская. Еще несколько участков принадлежало другим компаниям, а самый большой в 36 Га находился у Комитета имущественных отношений.

Журналисты издания «Невские новости» выяснили, что спорный участок удалось отдать предполагаемому застройщику благодаря бюрократическим лазейкам. Так, под предлогом корректировки кадастровых границ в Горской, губернатор Петербурга Александр Беглов увеличил участок с 36 до 52 Га. Новый участок был внесен в кадастровую карту 26 января и уже на следующий день «Горская» заключила договор на новообразованный участок.

Основанием для этого стало то, что кроме собственного участка в 2,6 Га компания приобрела землю у других инвесторов и в целом к концу 2022 года «Горская» обладала больше 10 га земли в промзоне. Кроме того, квартальная арендная плата снизилась с 13,7 до 2 млн рублей.

Стоит также отметить, что «Горская» до сих пор не предоставила плана на застройку территорий, поэтому доподлинно неизвестно, что именно будет построено на территории Горской и когда. По информации журналистов, вместо туристического кластера, как обещали чиновники, на месте бывшей промзоны может появится коттеджный поселок «Клуб-19» для «друзей» градоначальника.

Напомним, на ПМЭФ-2021 Беглов заключил договор о реновации Горской с компанией «Мегалайн», однако спустя год соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке, несмотря на то, что инвестор уже вложил в проект 200 млн рублей.

Сергей Смирнов


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