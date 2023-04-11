 

Семак ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России по футболу

11.04.2023, 18:35, Разное
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Сергей Семак, тренер “Зенита”, ответил на вопрос о том, сможет ли он возглавить сборную РФ по футболу. Его слова передал “РБ Спорт”.

В ответ он заявил, что не думает об этом, потому что является тренером “Зенита” и занимается исключительно развитием команды, что довольно непросто. К тому же у национальной сборной и так есть неплохой тренер.

Семак начал работать в “Зените” в мае 2018 года и уже четырежды приводил петербургскую команду к победе в чемпионате России, три раза выигрывал с ней Суперкубок и один раз – Кубок страны.

С лета 2021 года главным тренером сборной РФ является Валерий Карпин. Под его руководством она дошла до стыковочных[right][/right] матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, но не смогла принять в нем участие из-за санкций, наложенных Международной федерацией футбола.


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