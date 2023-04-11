 

Илон Маск прилетит в Москву на празднование Дня Победы

11.04.2023, 18:33, Разное
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Американский бизнесмен Илон Маск принял предложение российского МИД посетить Москву 9 мая и принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как подчеркнул в своём Twitter миллиардер, он всегда с уважением относился к подвигу советских солдат и офицеров, которые сыграли определяющую роль в разгроме нацистской Германии.

– С детства мой дедушка, который сам был ветераном Второй мировой, рассказывал мне о подвиге русской армии. Он всегда говорил, что если бы не Советский Союз, то гитлеровцы и японцы захватили весь мир, а Запад ждал бы позор и рабство, – написал Маск.

Бизнесмен планирует прилететь на личном самолёте в Санкт-Петербург 8 мая и посетить Музей блокады Ленинграда. 9 мая Маск примет участие в параде Победы в Москве, а на следующий день для него и других иностранных гостей будет организована экскурсия в Музей Сталинградской битвы.

Министерство культуры России предложило Маску также посетить города-герои Севастополь и Керчь, однако представитель миллиардера попросил разработать план визита в Крым, который позволит не нарушать нормы международного права.

– Мы готовим несколько вариантов. Например, Илон Маск будет находиться в комфортабельном автомобиле с дипломатическими номерами. Это может быть машина, закреплённая за Республикой Беларусь или Никарагуа. Тогда он де-юре будет находиться на территории этих стран и не попадёт ни под какие санкции, – рассказала журналистам заместитель министра культуры Алла Манилова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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