В семье не без урода: какие шоколадки хуже остальных

Магазинные полки ломятся от десертов на любой вкус, а шоколадки традиционно выкладывают и на кассовых зонах, чтобы покупатель не забыл себя порадовать. Сладкие плитки отлично “уживаются” друг с другом на прилавках, благодаря высокому спросу на самые разные виды шоколада.

Однако, как говорится, в семье не без урода. Есть шоколадки, которые гораздо хуже остальных по составу и могут даже пошатнуть здоровье человека. Об этом “Москве 24” рассказала диетолог Соломатина.

По словам медика, самые плохие шоколадки — белые. Как пишет VSE42.RU, в них гораздо больше сахара из-за содержания какао-масла с неприятным привкусом. ОСН, ссылаясь на позицию врача, подчеркивает высокое содержание жиров в таких плитках, что делает сладость еще более калорийной.

Пользу же шоколадкам приносят какао-бобы. И поскольку в белых плитках они отсутствуют, предпочтение следует отдавать десертам, в которых процентное содержание какао более 68.

Ранее интернет-издание “Подмосковье сегодня” сообщило, какая компенсация положена тем, кто приобрел продукт с истекшим сроком годности по вине магазина. В беседе с товароведом журналисты выяснили, что недовольный покупатель может вернуть деньги за просроченный товар или же получить взамен товар с действующим сроком.