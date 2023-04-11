Скандалы: Как живёт бывшая звезда «Зенита» Александр Кержаков, сбежавший за границу

Известный российский футболист живёт теперь в ОАЭ, потому что в России ему якобы страшно

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков, известный в спортивном мире под кличкой ББББ («Бил, бью и буду бить»), признался, что ещё осенью 2022 года покинул Россию «из-за обстановки в стране» и с тех пор находится за границей.

— Мне страшно! Мы с женой понимали, что в данной сложившейся ситуации нам просто хочется поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России, — заявил спортсмен в интервью.

40-летний Александр Кержаков — лучший бомбардир сборной России по футболу в её истории, а ещё он больше всех забил за «Зенит». Сейчас Кержаков действующий тренер. Последний свой футбольный клуб — кипрскую «Кармиотиссу» — он тренировал в общей сложности менее двух месяцев, с 8 февраля по 1 апреля 2023-го, а потом ушёл из-за разногласий с руководством. Если не считать этот короткий эпизод, Кержаков является безработным с лета прошлого года. В сезоне 2021/2022 он возглавлял футбольный клуб «Нижний Новгород». Многим болельщикам тогда было непонятно, почему Кержаков не продлил контракт. Сейчас всё встало на свои места: экс-бомбардир просто решил покинуть страну.

— Полетели навстречу новым вызовам! Прощай, Кипр! — такой пост Кержаков разместил на днях после разрыва контракта с кипрским клубом.

— Спасибо за позицию по Украине, — хвалят его «либеральные» подписчики.

Судя по соцсетям, Кержаковы прочно осели в Дубае. Они ходят на экскурсии в пустынные дюны и питомники тропических лесов, загорают на пляжах и катаются на суперъяхтах, играют в гольф на крыше небоскрёба и завтракают на балконе с видом на Бурдж-Халифу. Фешенебельные апартаменты, где живут Кержаковы, тоже попали в кадр. Вероятно, семья футболиста поселилась в одной из башен микрорайона Джумейра Бич Резиденс. Трёхкомнатные квартиры там стоят около 45 миллионов рублей.

Жена Кержакова показывает апартаменты, где они живут. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ledascheva

Что осталось у Кержаковых в России?

Судя по базам данных, у Кержакова может быть недвижимость по двум петербургским адресам. Наиболее интересный дом — в ЖК «Никитинская усадьба». Это словно город в городе — малоэтажный квартал таунхаусов с собственной инфраструктурой, располагающийся на возвышенности и окружённый парками и озёрами. Бывший футболист занимал там дуплекс площадью 172 квадрата. Внутри его дома красивая винтовая лестница, интерьеры пастельных тонов, кухня отделана премиальными материалами, комнаты обставлены роскошной мебелью, есть собственная сауна. По данным риелторов, квадратный метр здесь стоит свыше 265 тысяч рублей — таким образом, вся недвижимость потянет на 46 миллионов. Любопытно, что похожий объект был недавно выставлен на продажу через специализированный портал. Состоялась ли сделка — неизвестно. Вскоре объявление сняли с публикации.

Возможно, у семьи есть ещё один актив в «Никитинской усадьбе». По данным Лайфа, стоимость других апартаментов, исходя из метража, около 30 миллионов.

Второй адрес Кержакова находится во всеволожском элитном ЖК Mistola Hills. Это охраняемая территория, где предусмотрено всё для комфортной жизни. Аллеи петляют вдоль ландшафтных садов, есть места для пикников и выгула животных, имеются собственные спортивные объекты, детский сад, магазины и клиника. Рядом горнолыжный курорт «Охта-парк».

У экс-игрока «Зенита» в Mistola Hills просторная студия в таунхаусе на 90 квадратов. Примерная цена — 30 миллионов рублей.

В январе прошлого года стало известно, что Кержаков продал за 150 миллионов рублей свой двухэтажный особняк в люксовом коттеджном посёлке «Западная Лица» под Санкт-Петербургом. Актив полностью соответствует своему высокому ценнику. Главный дом на 470 квадратов построен из клеёного бруса, внутри викторианские интерьеры. В гостиной массивные люстры и внушительных размеров камин с мраморной отделкой, диваны украшают подушки с шёлковыми наволочками. Дополняют картину тяжёлые бархатные шторы цвета старого вина.

Также у бывшего футболиста в России остался бизнес. Он числится владельцем компании «Миллениум» и её дочерней структуры «НК Брюери». Судя по базе СПАРК, эти фирмы управляют ресторанами. По данным СМИ, речь может идти о заведениях под вывесками «Лукоморье» и «Сули гули». Какой доход они приносят — неизвестно, отчётности нет.

А ещё на родине Кержаков оставил долги. Согласно базе судебных приставов, он до сих пор не выплатил автокредит и алименты. Напомним, что экс-футболист долго судился с Марией Головой, первой супругой, которая воспитывает их общую дочь. Она требовала от бывшего мужа многомиллионных алиментов, суд в Санкт-Петербурге встал на её сторону.

Не секрет, что финансовое благополучие Александра Кержакова сильно подкосила афера, в результате которой он потерял 330 миллионов рублей. Напомним, мошенники выманили у него деньги, пообещав долю в нефтяном бизнесе.

Какая семья у Кержакова

Несколько лет назад казалось, что Александр Кержаков может податься в политику. Его даже обвиняли в браке по расчёту. В 2014 году он увидел в глянцевом журнале фото Миланы Тюльпановой, дочери сенатора Совфеда. Футболист нашёл её контакты, написал в мессенджере и договорился о встрече. Вскоре они поженились. У Кержакова уже были дети от предыдущих отношений. И если его школьница-дочь жила и живёт с матерью (первой женой), то девятилетнего сына он смог отсудить у второй (гражданской) жены. В 2017 году Милана Тюльпанова родила футболисту ещё одного сына. Через пару лет брак распался. Не обошлось без скандала: Кержаков обвинял Тюльпанову в наркозависимости и не отдавал ребёнка. Только спустя несколько месяцев судебной борьбы он сдался и вернул мальчика маме.

В 2022 году Александр Кержаков женился в третий раз. Алименты больно бьют по карману бывшего игрока «Зенита». Только Тюльпановой Кержаков платит 1/6 своих доходов, а с мая 2031-го будет платить 1/4.

Егор Пережогин

Оригинал материала: «Лайф»

«Дейли Шторм», 10.04.23, Милана Тюльпанова: Деньги, которые оставил Кержаков, никакое отношение к сыну не имеют

В разговоре с Daily Storm знаменитость ответила на нападки бывшего супруга.

Пару дней назад в Сети удивило интервью экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова, который в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном признался, что во время мобилизации сбежал из России за границу. А там [на чужбине. — Примеч. Daily Storm] жизнь не особо радостная, денег нет. Да и большую часть денег, по словам Кержакова, он при разводе оставил бывшей супруге Милане Тюльпановой.

«При разводе со своей второй женой я оставил ей такую сумму денег — сыну уже было два года тогда, — что если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до его совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц», — утверждал Кержаков.

Сама девушка заявлению бывшего супруга удивилась. В разговоре с Daily Stom Милана Тюльпанова призналась, что ее экс-возлюбленный выдал желаемую им информацию за действительную. Добавив, что речь идет о деньгах, которые не имеют никакого отношения к сыну.

«Эти деньги, которые у меня остались, остались бы и в случае если бы у нас не было детей вообще. То есть этот никак в целом на сына это не распространяется, — рассказывает она. Это не алименты. — Но говорит он об этом. Что якобы он оставил мне деньги и в его картине мира я должна считать, что это алименты на сына».

Тюльпанова уверяет, что никаких конкретных сумм на их общего ребенка Александр Кержаков не оставлял.

Интересно, что винит Кержаков бывшую возлюбленную и в том, что потерял связь с сыном.

«С дочкой я общаюсь намного чаще, чем со своим младшим сыном. Это единственное, что меня беспокоит. Волнами все происходит. Недавно мне прекратили давать с ним общаться», — отметил Александр Кержаков в беседе с Нобелем Арустамяном на его YouTube-канале.

Отметим, что ранее винтервью Daily Storm Милана Тюльпанова отмечала, что отец и сам не горит желанием общаться с общим ребенком.

« А то, что касается Темы… Ну вот он его два раза забирал летом. За год получается три: один раз на Новый год и два раза летом. Один раз на неделю ездил с ним в деревню к родителям своим, я так поняла, и потом еще на два дня. Все. Больше никаких контактов между ними нет. Ну на самом деле, скажем так, я ощущаю это как нормальное положение дел. Я прекрасно понимаю, что я хотела бы для своего сына максимальной прозрачности ситуации, открытого ее обсуждения, не навешивания ярлыков ни на кого, но я понимаю, что маленькому такому ребенку я не могу даже элементарно все это проговорить. Поэтому сейчас ситуация такая, какая она есть», — поясняла девушка.

При этом знаменитость подчеркивала, что не препятствует общению сына с отцом.

«О чем они там могут говорить, как Саша может на него повлиять? В плане того, что могут быть какие-то страхи, что он заберет ребенка и не вернет, — он не заберет и вернет. У него нет работы, у него на иждивении сын маленький, он не сделает этого», — добавила она.

Евгений Василенко