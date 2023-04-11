 

Всех на фронт одним реестром

11.04.2023, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Электронная повестка для явки в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Война в УкраинеПо его словам, в создаваемом властями едином реестре военнообязанных будут содержаться личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность.

Напомним, сегодня Госдума в срочном порядке одобрила законопроект об электронных повестках (уведомлениях письмом) и реестре военнообязанных – депутаты приняли законы даже не читая и сразу в двух чтениях. Вероятно завтра его одобрит Совет Федерации и подпишет президент Владимир Путин. При этом, новый закон о повестках коснётся не только срочников, но всех военнообязанных. Повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.

По мнению ряда политологов, это свидетельствует о намерении начать новую волну мобилизации в самое ближайшее время.

– Этот реестр позволит вносить изменения в личные дела военнообязанных без необходимости присутствия самих призывников, зачастую в автоматизированном режиме, — отметил Андрей Картаполов.

Картаполов также пояснил, что все данные со смежных государственных ресурсов также будут автоматически попадать в реестр военнообязанных.

– Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного, — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о том, что будет, если человек не заходил в свой кабинет на «Госуслугах» и поэтому не получил повестку, Картаполов заявил:

– Понятно что могут быть такие случаи, поэтому ничего с человеком не случится, если он в призывную кампанию, которая идет, не посмотрел, не нашел и не увидел эту повестку.

При этом, по словам депутата, в следующую призывную кампанию призывник обязан в течение двух недель с момента ее начала сам явиться в военных комиссариат. Если он этого не сделает, то ему запретят выезд из страны и введут «другие ограничения».

Поправки, меняющие правила оповещения призывников, внесли в Госдуму накануне. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или электронно через портал «Госуслуги». Картаполов пояснял, что конкретный механизм рассылки повесток новыми способами будет утвержден постановлением правительства. При этом повестка одному человеку может быть отправлена разными способами: если у него нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит ее традиционным способом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.23 / Лавров обсудил с Лукашенко безопасность Союзного государства

16.01.22 / В Роскосмосе рассказали о благоприятных условиях страхования в отрасли

19.11.20 / Минздрав США решил не работать с Байденом

03.03.21 / Политика США должна строиться на фундаменте «сдерживания агрессивной России»

30.06.22 / Чешский журналист раскрыл судьбу Прибалтики в случае войны России с НАТО

26.02.23 / Приложение «МТС Pay» удалили из AppStore и Google Play за поддержку СВО

01.12.21 / Навальный, Morgenshtern и “Гуси”. В YouTube назвали самые популярные видео среди украинцев в 2021 году. Гордон в топ-10 второй год подряд

26.09.21 / Кандидат в канцдеры ФРГ Лашет “засветил” бюллетень на выборах

10.07.20 / Помпео и Маас обсудили проблемы пандемии, Китая и Ливии

03.12.21 / Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика