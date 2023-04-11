Всех на фронт одним реестром

Электронная повестка для явки в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в создаваемом властями едином реестре военнообязанных будут содержаться личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность.

Напомним, сегодня Госдума в срочном порядке одобрила законопроект об электронных повестках (уведомлениях письмом) и реестре военнообязанных – депутаты приняли законы даже не читая и сразу в двух чтениях. Вероятно завтра его одобрит Совет Федерации и подпишет президент Владимир Путин. При этом, новый закон о повестках коснётся не только срочников, но всех военнообязанных. Повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.

По мнению ряда политологов, это свидетельствует о намерении начать новую волну мобилизации в самое ближайшее время.

– Этот реестр позволит вносить изменения в личные дела военнообязанных без необходимости присутствия самих призывников, зачастую в автоматизированном режиме, — отметил Андрей Картаполов.

Картаполов также пояснил, что все данные со смежных государственных ресурсов также будут автоматически попадать в реестр военнообязанных.

– Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного, — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о том, что будет, если человек не заходил в свой кабинет на «Госуслугах» и поэтому не получил повестку, Картаполов заявил:

– Понятно что могут быть такие случаи, поэтому ничего с человеком не случится, если он в призывную кампанию, которая идет, не посмотрел, не нашел и не увидел эту повестку.

При этом, по словам депутата, в следующую призывную кампанию призывник обязан в течение двух недель с момента ее начала сам явиться в военных комиссариат. Если он этого не сделает, то ему запретят выезд из страны и введут «другие ограничения».

Поправки, меняющие правила оповещения призывников, внесли в Госдуму накануне. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или электронно через портал «Госуслуги». Картаполов пояснял, что конкретный механизм рассылки повесток новыми способами будет утвержден постановлением правительства. При этом повестка одному человеку может быть отправлена разными способами: если у него нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит ее традиционным способом.