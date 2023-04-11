Диетолог Пономарева назвала 5 способов, как избавиться от опасного жира на животе

Висцеральный жир накапливается в брюшной полости и окружает органы. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Группа заболеваний, известных как метаболический синдром, включает в себя высокое кровяное давление, диабет и ожирение.

Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала, что физические упражнения по 30 минут в день – это один из самых важных моментов. Вы можете выбрать аэробные упражнения (например, бег) или силовые тренировки. Здоровый образ жизни – еще один ключ к потере висцерального жира.

Когда речь идет о вашем рационе, то, что вы пьете, так же важно, как и то, что вы едите. Сократите потребление сладких напитков, так как они могут вызвать увеличение веса и рост висцерального жира. Он также может увеличиваться из-за курения, поэтому лучше бросить курить. Когда речь идет о контроле висцерального жира, не менее важно “получать достаточно отдыха”.

Вот пять лучших способов уменьшить количество висцерального жира:

– По крайней мере 30 минут физических упражнений в день;

– Употреблять здоровую пищу;

– Не курить;

– Сокращение потребления сахаросодержащих напитков;

– Получать достаточное количество сна.