Врач-невролог Алехина назвала 4 симптома инсульта

При появлении симптомов инсульта важно, чтобы человека быстро и точно обследовали. К наиболее распространенным симптомам инсульта относятся: Обвисание лица, слабость рук, трудности с речью. Александра Алехина говорит, что симптомы инсульта включают потерю памяти или спутанность сознания, онемение или внезапное резкое изменение зрения. Вот четыре признака, на которые следует обратить внимание при подозрении на инсульт. Симптомы и ощущения при инсульте могут отличаться у разных людей.

Если у человека есть какие-либо опасения или он чувствует, что что-то не так, следует немедленно позвонить в скорую помощь. Это даст пациенту наилучшие шансы на выживание.

Инсульт – это состояние, при котором сгустки крови блокируют кровоток и снижают поступление кислорода в мозг. Атеросклероз может вызвать сужение кровеносных сосудов. Хотя этот процесс в основном распространен в пожилом возрасте (атеросклероз), он может быть более серьезным при наличии определенных факторов. Курение, чрезмерное употребление алкоголя, высокое кровяное давление и ожирение – все эти факторы могут увеличить риск развития атеросклероза.

Для здоровья очень полезно ежедневно употреблять в пищу разнообразные овощи и фрукты, полезно есть по утрам овсянку, смешанную с фруктами и семенами. Также рекомендуется каждый день уделять не менее 30 минут энергичной ходьбе.