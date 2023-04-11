В московском ресторане “Вкусно – и точка” мужчину ударили ножом во время драки

На юго-востоке российской столицы мужчину ударили ножом в живот во время массовой драки. Уточняется, что раненого нашли в туалете ресторана быстрого питания “Вкусно — и точка” уже после потасовки.

В конфликте участвовали восемь человек, сообщает телеканал “360”. Пострадавшего госпитализировали с ранением живота. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.