 

В московском ресторане “Вкусно – и точка” мужчину ударили ножом во время драки

11.04.2023, 16:50, Новости дня
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На юго-востоке российской столицы мужчину ударили ножом в живот во время массовой драки. Уточняется, что раненого нашли в туалете ресторана быстрого питания “Вкусно — и точка” уже после потасовки.

В конфликте участвовали восемь человек, сообщает телеканал “360”. Пострадавшего госпитализировали с ранением живота. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.


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