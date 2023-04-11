Скандалы: Бегство вкладчиков и падение объемов выдачи кредитов

Что происходит в банковском секторе США

Объем банковского кредитования в США рекордно сократился за последние две недели марта. Это указывает на ужесточение условий кредитования после нескольких громких банкротств американских банков и приближает рецессию, говорят аналитики.

Что произошло

За две недели, завершившиеся 29 марта, объем банковского кредитования в США сократился на $105 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы (ФРС). Это стало максимальным снижением показателя с 1973 года. Только за последнюю неделю марта падение составило $45 млрд. Прежде всего это обусловлено снижением объема выдачи кредитов небольшими банками, отмечает агентство.

Также, согласно статистике ФРС, с начала весны отметился рекордный отток средств клиентов из банков. С 1 по 29 марта американцы вывели со счетов почти $499 млрд. При этом к концу марта ситуация начала стабилизироваться: объем депозитов в 25 крупнейших банках стал расти по размеру активов.

Аналитики JPMorgan считают, что наиболее уязвимые банки в общей сложности могли потерять около $1 трлн депозитов с прошлого года, а половина оттока пришлась на март.

Причины спада и его последствия

Падение объемов кредитования последовало за крахом нескольких американских банков, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank. За неделю после их банкротства другие кредитные организации заняли у ФРС рекордные $165 млрд на фоне нестабильности на финансовом рынке. Эта сумма оказалась выше установленного во время финансового кризиса 2008 года рекорда.

Сокращение объемов кредитования глава JPMorgan Джейми Даймон назвал предвестником возможной рецессии экономики США. Он также заявил, что текущий банковский кризис еще не завершен, а его последствия будут ощущаться еще несколько лет.

«Неудачи» крупных банков вызвали много волнений на рынке, что, очевидно, приведет к некоторому ужесточению условий предоставления кредитов, поскольку банки и другие кредиторы становятся более консервативными, отметил он. В частности, банки станут больше уделять внимания кредитоспособности заемщиков.

«Если банки находятся в состоянии стресса, они могут не захотеть кредитовать», — заявила ранее глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, кредиты могут стать более дорогими и менее доступными.

В Goldman Sachs также считают, что растущий стресс в банковском секторе повысил вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев. По прогнозам аналитиков банка, ее вероятность составляет 35% по сравнению с 25% до начала краха банковского сектора.

При этом власти страны пытались успокоить рынок: так, глава американского Минфина в ответ на прогнозы о надвигающейся рецессии заявила, что экономика страны будет расти, а инфляция снижаться. «Наша банковская система надежна и устойчива. Принятые нами меры направлены на укрепление этого и обеспечение широкого общественного доверия», — добавила Йеллен.

С тем, что нынешняя ситуация в банковском секторе США не несет существенной угрозы, соглашается в разговоре с «Компанией» аналитик Никита Кричевский. Вывод средств со счетов действительно серьезный, но не катастрофический, говорит он.

«$500 млрд — это серьезная подвижка на финансовом рынке, но не такая значительная, притом что эти деньги никуда из банковской системы не уходят — доллары никто под подушку не прячет, их переводят в крупные банки и инвестфонды, пусть за меньшие проценты, но все равно это безнал. И никакого вмешательства ФРС здесь не требуется. Разговоры, что в США новый банковский кризис и прочее, не говоря уже о мировой рецессии, несостоятельны. Это хайп», — добавил собеседник.

Фото: Скандалы.ру

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”