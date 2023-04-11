Терапевт Кондрахин: Аспирин опасен для сбивания жара

Терапевт Андрей Кондрахин назвал нежелательное средство для сбивания жара. По его словам, для понижения температуры не следует использовать аспирин.

Терапевт Кондрахин предостерег от использования аспирина для снижения температуры. В комментарии “Вечерней Москве” врач отметил, что специалисты перестали рекомендовать аспирин как жаропонижающее. Препарат используется для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его основная функция – профилактика тромбообразования. Также важно ограничить ежедневный прием препарата.

Терапевт рекомендовал родителям с маленькими детьми помнить о том, что нельзя использовать аспирин для снижения температуры у малышей младше трех лет. Аспирин более опасен для детей старшего возраста, чем для взрослых. Кондрахин заявил, что в некоторых случаях аспирин может иметь смертельно опасные побочные эффекты. К ним относятся кровотечения, язвы и кровоизлияния в мозг.