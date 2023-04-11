Терапевт Кондрахин: Аспирин опасен для сбивания жара
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Терапевт Андрей Кондрахин назвал нежелательное средство для сбивания жара. По его словам, для понижения температуры не следует использовать аспирин.
Терапевт Кондрахин предостерег от использования аспирина для снижения температуры. В комментарии “Вечерней Москве” врач отметил, что специалисты перестали рекомендовать аспирин как жаропонижающее. Препарат используется для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его основная функция – профилактика тромбообразования. Также важно ограничить ежедневный прием препарата.
Терапевт рекомендовал родителям с маленькими детьми помнить о том, что нельзя использовать аспирин для снижения температуры у малышей младше трех лет. Аспирин более опасен для детей старшего возраста, чем для взрослых. Кондрахин заявил, что в некоторых случаях аспирин может иметь смертельно опасные побочные эффекты. К ним относятся кровотечения, язвы и кровоизлияния в мозг.
Смотреть комментарии → Комментариев нет