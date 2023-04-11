 

Терапевт Кондрахин: Аспирин опасен для сбивания жара

11.04.2023, 15:55, Разное
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Терапевт Андрей Кондрахин назвал нежелательное средство для сбивания жара. По его словам, для понижения температуры не следует использовать аспирин.

Терапевт Кондрахин предостерег от использования аспирина для снижения температуры. В комментарии “Вечерней Москве” врач отметил, что специалисты перестали рекомендовать аспирин как жаропонижающее. Препарат используется для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его основная функция – профилактика тромбообразования. Также важно ограничить ежедневный прием препарата.

Терапевт рекомендовал родителям с маленькими детьми помнить о том, что нельзя использовать аспирин для снижения температуры у малышей младше трех лет. Аспирин более опасен для детей старшего возраста, чем для взрослых. Кондрахин заявил, что в некоторых случаях аспирин может иметь смертельно опасные побочные эффекты. К ним относятся кровотечения, язвы и кровоизлияния в мозг.


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