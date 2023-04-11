Мошенники придумали способ воровать деньги у россиян с помощью QR-кодов

Россиян предупредили жителей о новой схеме мошенничества. Ее суть заключается в том, что злоумышленники с помощью QR-кодов получают доступ к счетам клиентов различных банков, после чего снимают оттуда все деньги.

“В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники. Они звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета, и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию”, — цитирует пресс-службу отделения Банка России по Тюменской области URA.ru. Банк России рекомендует хранить QR-коды в распечатанном виде, либо в памяти мобильного телефона.