Скандалы: Встать! Обыск идет

В судах Ростовской области идут обыски

Грандиозный скандал разгорается в Ростове-на-Дону. 3 апреля прибывшие инкогнито из Москвы оперативники ФСБ задержали заместителя председателя областного суда и председателя Совета судей Ростовской области Татьяну Юрову.

Как сообщили местные СМИ, при обыске у неё дома были найдены 200 млн рублей наличными, швейцарские часы, а также одежда производства Gucci и Louis Vuitton.

В местной судейской среде Юрову порой называли «королевой», намекая, что именно от её слова зависит карьера того или иного судьи, которые соответственно это понимали и вели себя должным образом. Считалось, что Юрова является правой рукой председателя областного суда Елены Золотарёвой. Следом обыск был проведён и у неё. О том, что нашли у Золотарёвой, не уточнялось, однако стало известно, что 4 апреля Золотарёва написала заявление об отставке по собственному желанию. После чего её и Татьяну Юрову заключили под домашний арест до 4 июня. Также фигурантом по делу проходит начальник управления Судебного департамента Андрей Рощевский.

По предварительным данным, Золотарёвой и Юровой инкриминируется ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере) – речь идёт о вынесении «нужных» приговоров. О каких именно уголовных делах может идти речь, пока не известно. Однако таких при желании можно набрать немало. Местная общественность не раз изумлялась приговорам, выносимым по громким коррупционным делам. Так, осенью прошлого года четыре года условно получил бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, проходивший по делу о «золотом песке». Как установило следствие, в ходе строительства стадиона «Ростов Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года нужный по проекту песок был заменён на дешёвый, в результате чего бюджет переплатил 80 млн рублей, а сам стадион в случае сильного разлива Дона рискует теперь «поплыть». Сидаша брали московские оперативники ФСБ, при обыске у него дома нашли крупные суммы денег, процесс над ним обещал стать показательным. Потому условный приговор, если верить слухам, сильно разозлил чекистов – неудивительно, что они решили присмотреться к ростовским судьям.

Судя по всему, правоохранители гребут широким бреднем. В конце прошлой недели обыски прошли в районных судах. «Сотрудники ФСБ вышли на коррупционную схему, в которой замешаны не только сотрудники судебной системы, но и чиновники. Обыски прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова. Провели обыски в судах области. Под прицелом – Волгодонский район, Шахты, Каменск-Шахтинский горсуд. Пока в списке подозреваемых числится 32 фамилии», – передаёт портал «161.ру». Также сообщается, что в различных судах судьи срочно оформляют себе больничные.

На фоне этого Ростовский областной суд оперативно отменил прежний приговор бывшему мэру Новочеркасска Игорю Зюзину – за взятку в 3 млн рублей он должен был заплатить в виде штрафа аналогичную сумму. Теперь Зюзин получил восемь лет колонии строгого режима.

Фото: Скандалы.ру

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”