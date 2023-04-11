Онколог Карасев: Потеря веса и боль могут быть признаками рака

Иван Карасев, врач-онколог, перечислил симптомы, указывающие на наличие рака. Он рассказал, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы своевременно обратиться к врачу.

Врач рассказал, что одним из таких изменений является неуточненная боль. По словам онколога, важно не игнорировать данный симптом, возникающий по неизвестным причинам, и пройти обследование сразу после его появления.

Первый и самый важный звук – это болевые ощущения. Иван Карасев подчеркнул, что здоровый организм не просто чувствует боль. Боль в желудке известна как дискомфорт. Она возникает примерно через два часа после приема пищи .Карасев заявил, что подобные симптомы могут быть признаком проблем с желудочно-кишечным трактом. Однако они также могут свидетельствовать о раке. Эти симптомы нелегко диагностировать, поэтому важно, чтобы вы прошли обследование.

Существуют и другие признаки. Нужно обратить внимание на внезапную потерю веса, которую врач называет тревожным явлением, происходящим спонтанно и без какой-либо диеты. Паранеопластический синдром – это состояние, когда человек ест столько же или больше, чем обычно, а его вес заметно не меняется.