 

Дмитрий Рогозин на один день вернётся на пост главы «Роскосмоса», чтобы отпраздновать 12 апреля

11.04.2023, 14:33, Разное
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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ровно на сутки станет временно исполняющим обязанности генерального директора, пока нынешний руководитель Юрий Борисов будет официально находиться в отпуске.

Такой подарок ко Дню космонавтики функционер получил от руководства госкорпорации.

– Он немало сделал для отечественной и мировой космонавтики. На мой взгляд, его вклад не меньше, чем вклад Гагарина или Королева, как бы пафосно это ни звучало. Своим многолетним трудом и оригинальными инициативами он безусловно заслужил это. Это во многом и его день тоже, – заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ожидается, что после возвращения в кресло руководителя Дмитрий Рогозин подпишет некоторые финансовые документы и приказ о премировании топ-менеджмента корпорации в размере трёх окладов. В этот же день он выступит перед сотрудниками на корпоративе в одном из ресторанов Москвы. В завершении праздника Рогозину разрешили написать что-нибудь в официальном аккаунте «Роскосмоса» в Twitter.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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