Неверный цвет волос и слишком густая челка: какие прически визуально старят лицо (и что выбрать вместо них)

Если молодой девушке идут практически любые стрижки, то начиная с определенного возраста стоит внимательнее подбирать себе прическу. Когда женщина становится старше, некоторые стрижки могут подчеркнуть морщины вокруг глаз или выделить другие возрастные несовершенства лица. Поэтому, какой бы не была мода на прически, никогда не делайте эти стрижки, если не хотите выглядеть старше своих лет.

Эта старомодная стрижка никому не идет

Что касается причесок, которые старят, первой в списке стоит стрижка перевернутый боб, в просторечии известная, как стрижка «Карен» (на фото слева). Она не только выглядит неопрятно из-за резких линий, но еще и привлекает лишнее внимание к нижней части вашего лица. Этого следует избегать, если у вас там есть морщины.

Вместо этого сделайте прическу, как у Кейт Бланшетт (на фото справа), которая будет мягкой, струящейся и очень лестной для любого лица. Даже если у вас есть возрастные несовершенства, такая стрижка не выделит, а сгладит их. Прекрасный вариант для женщин 45+.

Челка не должна быть слишком густой

Грамотно подобранная челка красиво дополняет стрижку, но, если с ней переборщить, можно испортить себе весь образ. Например, челка, тяжело свисающая на лоб, привлечет внимание к верхней половине лица и, следовательно, к морщинам вокруг глаз. Густая челка также может сделать круглое лицо более круглым, так что имейте это в виду, если хотите избежать этой проблемы.

С другой стороны, небрежная и нарочито редкая челка может сделать ваше лицо стройнее, при этом закрывая лоб. Если вы хотите скрыть морщины, это идеальный вариант. Также за такой челкой легче ухаживать, нет необходимости постоянно укладывать ее, подправлять по мере отрастания.

У стрижки пикси есть плюсы и минусы

Стрижка пикси может быть отличным способом скрыть редеющие волосы, но она также может еще больше вас состарить, если сделать ее неправильно. Если вы все же хотите себе такую прическу, сделайте ее чуть длиннее и добавьте челку, чтобы скрыть поредевшие участки вокруг линии роста волос.

Лучше будет выбрать для себя косую челку, как у Рианны (на фото справа), а не прямую. Помните, цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к частям вашего лица, которые вы хотите подчеркнуть, а не наоборот. Правильная стрижка скроет редеющие части ваших волос, которые вы не хотите показывать.

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Длинные волосы тоже визуально старят

С возрастом волосы становятся тонкими и жесткими, в этом случае их длина будет играть против вас. Каскад пышных струящихся волос до пояса — это «секретное оружие» молодых девушек. Но, если у вас эта копна больше напоминает жесткую щетину с секущимися концами, лучше сделайте стрижку. Например, можете выбрать лоб.

Лоб — это сокращение двух слов long bob (длинный боб). Такая стрижка подходит к любой форме лица и прекрасно скрывает возрастные недостатки. При этом она не слишком короткая, и вы сможете продемонстрировать красоту своих волос. То есть лоб не слишком короткий, чтобы выглядеть старомодно, но достаточно длинный, чтобы придать вам юношеский вид. Многослойный боб выше плеч (на фото справа) — идеальный вариант, смягчающий черты вашего лица.

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Цвет волос также имеет значение

То, на что следует обратить внимание наряду со стрижкой, — это цвет волос. По мере взросления женщинам лучше придерживаться более светлых коричневых и русых оттенков. Это потому, что мягкие, более естественные тона выглядят всегда молодо. Не стоит делать себе черные, как смоль, волосы или краситься в темно-коричневый оттенок.

Конечно, нет ничего плохого в более темных цветах волос, но стрижка с мелированием или в целом более светлым тоном будет выглядеть более лестно для большинства женщин после определенного возраста. И старайтесь не прибегать к экстремальному окрашиванию, ведь ярко-красные или, например, фиолетовые волосы на зрелой женщине будут смотреться как минимум странно. Выбирайте более естественный вариант, чтобы выглядеть моложе, и оставайтесь неотразимыми.