Почему стоит менять свой стиль и как смена фасона поможет комбинировать наряды: примеры

Зачастую мы придерживаемся одного стиля, который нам нравится, из-за чего приобретаем однотипную одежду. То есть, по сути, вещей много, но они однообразные и отличаются друг от друга разве что по цвету. Из-за этого сложно презентовать новые эффектные образы.

Почему бы не сменить стратегию и не пополнить гардероб изделиями в разных стилях? Смена фасона одежды позволит комбинировать наряды. Вдохновляемся эффектными примерами.

Футболки оверсайз

Универсальные изделия, которые сочетаются с джинсами, брюками, юбками, шортами и так далее. Некоторые модницы опасаются бесформенных и мешковатых образов с футболками оверсайз, но напрасно. Попробуйте сочетать такой верх с короткими шортами, заправив низ футболки спереди в шорты. Или можете завязать низ на узел. У вас получится стильный современный образ.

Футболки с овальным вырезом

Эти вещи идеально подходят для повседневной носки. Изделия с овальным вырезом не выглядят слишком консервативно или слишком вызывающе, что позволяет создавать легкие непринужденные образы. Вы можете заправлять или не заправлять такую футболку в брюки или джинсы. Подчеркнуть индивидуальный стиль можно за счет аксессуаров: браслетов, колец, цепочки с кулоном и т. д.

Трикотажные майки

Еще одна идеальная одежда для верха, поскольку прекрасно сочетается с любым низом. Трикотажные майки с вырезом «воронка» придадут вашему образу женственности, утонченности, элегантности. Для создания офисно-делового лука сочетайте такое изделие с классическим брючным костюмом. Если собираетесь на пикник или на прогулку с друзьями, комбинируйте майку с джинсами и бомбером.

Блузы с V-образным вырезом

Вещи с V-образным вырезом визуально вытягивают силуэт, поэтому вы кажетесь стройнее. Также создается красивая зона декольте, за счет чего образ получается женственным. Сочетайте такую блузу с рукавами-фонариками и темные брюки прямого кроя для создания делового образа. А если хочется больше романтичности, тогда подойдет комбинация с юбкой.

Асимметричные топы

Из года в год остаются популярными и востребованными асимметричные изделия, ведь с ними любой образ получается оригинальным и современным. Сочетайте облегающий топ на одно плечо с расклешенными брюками для презентации элегантного роскошного образа. Летом можете носить такой топ с шортами чинос и с юбками.

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Кроп-топы без бретелей

Любой образ становится более соблазнительным, но не вульгарным, с помощью включения в него кроп-топа без бретелей. Вы можете сочетать такой верх с брюками, джинсами, шортами или юбкой с высокой посадкой. В прохладную погоду наверх можно набросить куртку или блейзер в зависимости от ситуации (куртка больше подходит для непринужденных уличных нарядов, а блейзер — для офисно-деловых).

Укороченные футболки

Сочетайте такие изделия со спортивным костюмом для создания непринужденного, неформального образа в повседневном стиле. Если нужен лук для вечеринки, например, тогда рассмотрите сочетание укороченной футболки с атласной юбкой облегающего силуэта миди длины. Дополните образ стильной обувью в виде туфель на каблуке и на платформе.

Боди

Боди — прекрасное корректирующее белье, с помощью которого вы можете подчеркнуть красивые изгибы фигуры, уменьшить объем талии. Такие изделия превосходно сочетаются с джинсами с любой посадкой: как высокой, так и низкой.

Рубашки на пуговицах

Это базовый предмет гардероба, который должен быть в наличии у каждой модницы. Если вы сочетаете такой верх с джинсами и не будете заправлять рубашку, то получите непринужденный повседневный образ. Сочетание такого же верха с классической юбкой позволит вам получить более формальный и деловой лук.