 

Ирина Апексимова поддержала желающих поступить на военную службу по контракту

11.04.2023, 14:10, Новости дня
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Заслуженная артистка России Ирина Апексимова посетила московский пункт отбора на службу по контракту. Она поддержала военнослужащих, которые готовятся к выполнению боевых задач.

Апексимова отметила, что гордится военнослужащими.

Пункт отбора произвел на Апексимову положительное впечатление. Она призналась, что удивлена потрясающей организацией работы центра.

“Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют. И сотрудники знают свое дело”, – поделилась актриса.

Высоко оценил работу пункта и заслуженный артист РФ Сергей Векслер. Накануне он посетил центр и пообщался с военнослужащими.

Пункт отбора на службу по контракту открылся в начале апреля. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Для желающих поступить на службу по контракту в Москве работает горячая линия 117 и действует специальная страница на портале mos.ru. В мессенджере “Телеграм” доступен виртуальный помощник @MskContract_bot, который ответит на интересующие вопросы.


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