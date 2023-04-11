ERR – подорожание продовольствия и расходы на жильё ускорили инфляцию в Эстонии

Согласно информации Департамента статистики Эстонии, индекс потребительских цен в стране в марте увеличился на 15,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как пишет ERR, основное влияние на него оказали подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, а также увеличившиеся расходы на жильё.



AP

Индекс потребительских цен в Эстонии в марте увеличился на 15,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как передаёт ERR, об этом свидетельствуют уточнённые данные Департамента статистики.

По сравнению с февралём цены выросли на 0,7%. Основное влияние на индекс потребительских цен в марте по сравнению с мартом 2022 года оказали подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, а также увеличившиеся расходы на жильё.

Поступившее в дома электричество было дороже на 49,5%, отопление — на 35,6%, твёрдое топливо — на 41% и газ — на 17,8%.

Из продуктов питания в сравнении с мартом прошлого года более всего подорожал сахар (на 97,1%). Яйца подорожали на 43,3%, какао — на 42,3%, соусы — на 39,7%, специи — на 38,8% и хлебобулочные изделия — на 38,4%.

Бензин был дешевле на 9%, а дизельное топливо — на 11%.

По сравнению с февралём на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания, что составило две пятых от общего повышения, из чего в свою очередь подорожание свежих овощей на 11,3% составило более половины. Большое влияние оказало также завершение сезонных распродаж одежды и обуви.