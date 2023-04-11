Скандалы: Старая не классика

Как советская стройкомпания «Лидер Групп» перешла от морской темы к небесной с теми же проблемами

В 2022 году ГК «Лидер Групп» построила 28 525 м2 жилья, и по этим показателям весьма резко откатилась на 23 позиции, покинув десятку рейтинга самых строящих компаний 78-го региона. И это при том, что 2022 год продемонстрировал ввод в эксплуатацию рекордного количества недвижимости в Санкт-Петербурге — 3,7 млн м2, или 272 здания.

В десятке

Впрочем, если брать последние пять лет событий на рынке строительства второй столицы, то у «Лидера» вполне почетная десятая строчка рейтинга. На данный момент «Лидер Групп» на рынке северной столицы, если верить профильному порталу spb.101novostroyka.ru, занимает 4,28%, а в текущем году могут быть реализованы сразу 6-9 проектов. Могут, не значит будут, но пока планы оптимистические.

Отметим также, что ГК «Лидер Групп» одна из старейших строительных компаний Санкт-Петербурга, основана еще в 1988 году, в советское время. Правда, в начале занималась только строительством коммерческой недвижимости, но в 1992-м перешла и к жилой. Строительная и девелоперская деятельность сконцентрирована в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге, причем все объекты «Лидер Групп», как подчеркивают в компании, реализовывает собственными силами — от проектирования до управления готовыми домами. На данный момент выстроено 40 проектов общей площадью 4,5 млн м2. Особая гордость для строчки на офсайте — «Небоскреб LEADER TOWER стал героем настольной интерактивной игры «Большая бродилка по Московскому району» и вошел в ТОП-10 основных достопримечательностей Московского района».

В 2017 году собственники «Лидер Групп» решили разделить бизнес — активы компании в Петербурге остались за семьей тогдашнего депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова, ныне члена Совета Федерации РФ, а основным владельцем московского подразделения, которое сменило название на ГК «Атлант», стал гендиректор «Лидер «Групп» Роман Лябихов.

Морская тематика перед небесной

«Лидер Групп» сотрудничает с 16 крупнейшими банками России, сейчас основной партнер «Сбер». В последние годы масштабных проектов немного, но эксперты рынка отмечают, конечно, ЖК «Гавань капитанов» (2021 год) как оригинальный, а также сданный почти в срок, с чем у компании частенько возникали и возникают проблемы. А вообще морской нейминг в фаворе у маркетологов «Лидера» — тут еще можно привести и жилые комплексы «Колумб», «Магеллан», «Нахимов» (все тематически и фактически входят в «Гавань капитанов»). В том числе это связано с расположением данных ЖК на Васильевском острове. В Шушарах же, а это окраина Санкт-Петербурга, должен «порвать ленточку» первый ЖК Aerocity (обещаются и другие, тем более они и правда строятся), а это уже небесная тематика. Не так далеко аэропорт «Пулково». Но срывы сроков уже тоже имеют место быть.

Принцип пирамиды?

Теперь как раз про срыв сроков сдачи, о котором уже упомянули. Наверное, главный прокол случился с другим морским ЖК — «Капитан Немо», правда было это еще в далеком 2017 году. Дольщикам в итоге пришлось ждать квартир несколько лет. И пришли они уже от другой компании, которой отошли права на стройку.

Уже в 2021 году знатным долгостроем стоит признать ЖК «Дефанс», опять многолетняя задержка. То же касается и ЖК «Девятый вал». Злые языки в интернете пишут, что «Лидер» зачастую работает по принципу пирамиды, когда один объект застраивается за счет средств дольщиков, внесенных за другой объект. Впрочем, в российском строительном бизнесе это обычная практика, ничего эксклюзивного.

Можно отметить масштабный ЖК «Богатырь 3», который ГК «Лидер Групп» должна была сдать в 2019 году. Это все-таки удалось через два года, хотя сроки менялись четыре раза, и сейчас комплекс является доминирующим у метро «Старая деревня» в спальном районе. Два 21-этажных дома площадью 84 тыс. м2 почти на полторы тысячи квартир.

Несмотря на престижность некоторых строительных проектов по локации вроде Васильевского острова, преимущественно проекты «Лидера» относятся к категории эконом-класса. Да, те самые пресловутые «человейники». Как яркий пример сдающихся такого рода — комплекс «Богатырь 1». Хотя есть и эксклюзив малоэтажный вроде ЖК «Царский двор» в Пушкинском районе. Сразу бросается в глаза средняя цена продажи недвижимости от «Лидера» в последние три года — всего 3,6 миллиона рублей. Значит, акцент на студии и однушки. Но, впрочем, от такого тренда на нашем рынке никуда не денешься.

Если брать критику от клиентов в сети, то приводить дословные цитаты не будем, тут все примерно одинаково: несоблюдение сроков сдачи дома (порой до нескольких лет), плохая звукоизоляция (тут бытовые подробности жизни соседей, до скабрезных), некачественная отделка (да, есть и про «кошачий дух»), маленькие парковки, тесные выезды либо их ограниченность для «муравейника» (характерно для Московского района).

Если оценить пиар, рекламу и продвижение компании ГК «Лидер Групп», то тут есть куда расти — подписчиков в соцсетях мало, а «как бы» положительные отзывы о ЖК и квартирах написаны под копирку, да и не слишком заманчиво. Последняя рекламная статья в печатной прессе, как кажется, появилась последний раз аж в 2018 году. Напоследок отметим, что ГК «Лидер Групп» работает и в Москве, но в столице малозаметна, тем более деятельность касается преимущественно Новой Москвы. Главное, наверное, еще советской компании не скатиться в такую форму на малой родине. Тем паче в этом году круглая дата — 35 лет с момента основания ГК «Лидер Групп».

Евгений Колесников

Оригинал материала: “Наша Версия”