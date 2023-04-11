 

Вяльбе оценила возможное выступление россиян на турнирах под нейтральным флагом

11.04.2023, 13:14, Разное
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Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР), высказалась о возможных выступлениях российских спортсменов на турнирах, проводимых по условиям Международных олимпийских комитетов (МОК).

Россиян, которые готовы участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, Вяльбе назвала предателями. “Я выступаю за то, чтоб каждый решал сам. Однако убеждена, что 99,9% российских спортсменов не подпишут отказную декларацию и не будут выступать без флага и гимна”, – сказала она.

Ранее Вяльбе заявила, что болельщики будут ненавидеть исполнителей, выступающих под нейтральным флагом, а также что это вызовет раскол в обществе.

МОК 28 марта рекомендовал разрешить россиянам и белорусам, не поддержавшим операцию в Украине, участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсменам, связанным с органами безопасности или вооруженными силами этих двух стран, должно быть запрещено выступление на турнирах.


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