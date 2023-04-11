В Нижневартовске водитель на BMW протаранил восемь автомобилей

Восемь автомобилей протаранил водитель BMW на парковке Нижневартовска. О происшествии рассказал Telegram-канал “N1. Первый Нижневартовский”.

В сообщении говорится, что 11 апреля в пять утра водитель на BMW ехал по Омской. В какой-то момент недалеко от «Меридиана» он не справился с управлением и на полной скорости вылетел на автостоянку, где протаранил восемь автомобилей. По предварительным данным, 19-летний водитель не имеет водительских прав.