Отшелушивание, ретиноиды и солнцезащитный крем: как перевести кожу из зимнего в весенне-летний режим

Кожа неодинаково себя чувствует в разных погодных условиях, в каждом случае требуя соответствующего внешним условиям ухода. Переходные периоды при смене времен года являются особым стрессором в этом отношении. Смена зимы на весенне-летнее время может казаться огромным облегчением для организма в целом, но это не повод расслабляться.

Световой день становится длиннее, а воздух теплее. И точно так же, как мы обновляем свой гардероб, коже лица требуются изменения в уходе. Какие именно средства и процедуры помогут перевести кожу на весенне-летний режим?

Отшелушивание

Принцип простой: сначала нужно выполнить очистку до исходного состояния, а затем переходить к восстановлению.

Отшелушивание предусматривает очистку кожи от мертвых клеток, которые накапливаются на поверхности и просто так не отстают. Более того, контраст между холодом на улице и теплом в помещении приводит к тому, что кожа естественно шелушится и увядает.

И хотя зима с ее морозами прошла, отторжение омертвевших частиц ткани будет продолжаться. Задача заключается в том, чтобы ускорить этот процесс очистки и обновления, предотвращая закупорку пор. Косметологи и вовсе рекомендуют отшелушивать кожу не реже одного раза в неделю.

В таких целях используется отшелушивающий скраб с мелкими частицами, разрыхляющими клетки кожи. Можно приготовить такой крем и своими руками, используя сахар, кофейную гущу, пищевую соду или молотый миндаль. Достаточно просто втирать смесь в лицо, выполняя круговые движения.

После процедуры скраб смывается, а на кожу наносится увлажняющий крем.

Применение ретиноидов

В умеренных количествах ретиноиды никогда не помешают коже. Благодаря этим соединениям увеличивается выработка коллагена, который необходим для поддержания тонуса клеток. В конечном счете ретиноиды делают кожу упругой и молодой, подчеркивая тонкие линии лица.

И если зимой в сочетании с холодным и сухим воздухом такое питание кожи может быть нежелательным, то весна и лето противопоказаний не имеют. Смягчение погодных условий позволяет коже выдерживать более активное применение ретиноидов, что даст целый комплекс положительных эффектов. В их числе —обновление клеток, уменьшение размера пор и стимуляция выработки того же коллагена.

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Использование солнцезащитного крема

Не нужно ждать лета с палящим солнцем для применения средств защиты от ультрафиолетовых лучей. Даже зимой яркое солнце может навредить коже.

Отсутствие должной защиты от УФ-лучей приводит к фотостарению, когда лицо имеет вид старше, чем есть на самом деле. Это происходит из-за обесцвечивания кожи, морщин и огрубления текстуры, чему как раз способствует солнце.

Поэтому солнцезащитный крем является обязательным не только летом на пляже, но и в любой другой день, когда кожа подвергается воздействую прямых лучей. В частности, рекомендуются средства с фактором защиты SPF от 30 до 50.

Смена увлажняющего крема

В условиях низких температур уход за кожей предполагает использование насыщенных увлажняющих составов, которые могут надежно уберечь нежную поверхность от воздействия суровых внешних условий.

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Но после зимы такой подход не актуален. Увлажнение по-прежнему требуется коже, но в более легких формах. Густые кремы и масла в это время повышают риск закупоривания пор и сопутствующих проблем вплоть до появления прыщей. К тому же подобные средства при теплой погоде будут доставлять и физические неудобства, ухудшая внешний вид.

Важно учитывать, что в этот период кожа удерживает больше воды по сравнению с зимой. Поэтому стоит отдавать предпочтение увлажняющим средствам на водной основе или с гиалуроновой кислотой. Второй вариант ухода за кожей будет ценен и по другим причинам, делая кожу более эластичной и упругой.

Ревизия косметички

Содержимое косметички имеет менее продолжительный срок годности, чем принято думать. Весна как раз подходящее время для наведения порядка в этой среде. К примеру, помада, карандаши для глаз и румяна должны заменяться каждый год. Основа и тени для век используются не более двух лет.

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Все, что так или иначе может иметь прямой контакт с глазами, нуждается в особом внимании. Жидкая подводка для глаз и тушь для ресниц требуют осторожности по той причине, что их вышедшие из срока годности продукты могут вызвать глазные инфекции. Можно смело избавляться от них уже после трех месяцев использования.

Что касается инструментов для макияжа, то они должны регулярно подвергаться чистке. И вновь это особенно касается средств и аксессуаров, которые работают в области глаз. Загрязненные инструменты и принадлежности могут вызвать инфекции и бактерии, а в теплое время года эти риски как раз повышаются.

Для удобства выполнения очищающих процедур стоит заранее предусмотреть и подходящие моющие/чистящие составы с приспособлениями.

После комплексного ухода за косметическим инструментарием можно будет без всяких рисков приступать к мероприятиям по созданию красивого весеннего макияжа.