 

Спрос на новостройки Петербурга упал вдвое

11.04.2023, 12:50, Новости дня
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По итогам марта в Санкт-Петербурге было приобретено около 2,7 тыс. квартир в новостройках. За месяц доля сделок выросла почти на 19%, но за год – сократилась в два раза.

Средний чек сделки всего за месяц вырос на 9%, до 9,8 млн рублей. Большая часть сделок – 81% – совершается с привлечением ипотеки.

В марте был объявлен старт продаж в шести новых проектах. Самым крупным из анонсированных новостроек стал квартал “Парнас” от застройщика “П1”. В комплексе запроектировано почти 1,6 тыс. квартир, общая площадь застройки -55,4 тыс. кв. м.

Девелопер “Лидер Групп” анонсировал старт продаж в проекте Aerocity 3 общей площадью 29,9 тыс. кв. м, рассчитанном на 979 квартир.

Группа “Аквилон” вывела на рынок квартал “Аквилон All In 3.0” общей площадью 27,3 тыс. кв. м, в котором запроектировано 812 квартир.

В топ-3 новостроек по продажам в марте попал ЖК “Цивилизация” от “ЛСР” (163 сделки), и два проекта от Setl Group – “Дворцовый фасад” (120 сделок) и “Солнечный город. Резиденции” (115 продаж).


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