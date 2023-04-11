HDN – Эрдоган заявил об амбициях Турции стать лидером передовых технологий в оборонной промышленности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил публике новый военный корабль TCG Anadolu, благодаря которому Анкара может стать лидером в области передовых технологий в сфере обороны, пишет Hürriyet Daily News. Как заявил турецкий лидер, этот корабль стал символом укрепления самостоятельности Турции и её позиции регионального лидера. Кроме того, корабль обладает характеристиками, которые позволят Анкаре проводить военные и гуманитарные операции в любом уголке мира, когда это необходимо, подчеркнул глава государства.



AP

Правительство предпринимает решительные шаги к тому, чтобы сделать Турцию полностью независимой в области оборонной промышленности, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Как передаёт издание, глава государства пообещал, что Анкара станет лидером в области качественно новых передовых технологий мирового уровня, благодаря десантному кораблю TCG Anadolu.

«С TCG Anadolu мы станем страной, которая одной из первых в мире внедряет технологии, системы и решения, меняющие правила игры», — подчеркнул Эрдоган, выступая в Стамбуле на церемонии в честь прибытия в распоряжение командования Военно-морских сил корабля TCG Anadolu и начала строительства фрегатов проекта MİLGEM. «Мы рассматриваем этот корабль как символ, который укрепит наши позиции в мире как самодостаточной страны и лидера в нашем регионе в Век Турции», — отметил он.

По словам Эрдогана, это судно является первым в мире военным кораблём, на палубе которого могут приземляться и взлетать самые большие и тяжёлые вертолёты и беспилотные летательные аппараты. «Кроме того, благодаря танкам и бронированным десантно-штурмовым машинам, которые он несёт, этот корабль обладает характеристиками, которые позволят нам проводить военные и гуманитарные операции в любом уголке мира, когда это необходимо», — подчеркнул президент. По его словам, благодаря TCG Anadolu Турция без труда сможет «развернуть силы размером с батальон в кризисных зонах в Эгейском, Средиземном и Чёрном морях, не нуждаясь в поддержке главной базы».

Благодаря жёсткой позиции и решимости страны во внутренней и национальной оборонной промышленности, Турция достигла хорошего результата в снижении иностранной зависимости, заявил Эрдоган, отметив, что доля отечественного производства, которая составляла 20% в начале его правления, сейчас достигла 80%.